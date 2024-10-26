Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Про це йдеться у заяві «Групи семи».

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«Ми, лідери «Групи семи», досягли консенсусу стосовно того, як надати близько 50 млрд доларів за ініціативою надзвичайної позики для прискорення доходів для України», - зазначається в документі.

Заморожені російські активи для України

Кредит для України планують надати з доходів від заморожених російських суверенних активів.

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У G7 хочуть, аби виплати розпочалися до кінця року.

«Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів», - йдеться в заяві.

Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, - Шмигаль

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Йдеться про близько 50 мільярдів доларів, які мають бути доступні вже цього року. Про таке повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що ЄС надасть до 35 млрд євро. Близько 20 млрд доларів виділять США. Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів Україна має отримати від Великої Британії.

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Ці гроші планують направити на фінансування потреб в обороні та відновленні України, а також для підтримки громадян.