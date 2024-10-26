Вночі Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані.

«У відповідь на місяці безперервних атак іранського режиму проти Держави Ізраїль ЦАХАЛ саме зараз завдає точних ударів по військових цілях в Ірані», - повідомили в ЦАХАЛі.

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Ізраїльська операція відплати Ірану завершилася

Ізраїль заявив, що Тегеран та його союзники в регіоні невпинно атакують країну, в тому числі прямими обстрілами безпосередньо з території Ірану.

«Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти»,- наголосили ізраїльські військові.

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Згодом видання Jerusalem Post написало, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про успішне завершення операції у відповідь на іранські атаки.

За даними ЦАХАЛ, усі поставлені цілі виконані, і військові літаки повернулися на базу без втрат.

Зазначається, що атака відбулася у три хвилі. Вони були націлені на іранські підприємства з виробництва безпілотників і ракет. За інформацією ЗМІ, було вражено понад 20 цілей.

Більше по темі Ізраїль уразив військово-морську базу «Хезболли» в Лівані Серед іншого ЦАХАЛ вдарив по командних пунктах та складах зі зброєю «Хезболли».

США не брали участі в ударах Ізраїлю по Ірану, - Білий дім

Сполучені Штати заявили, що вони не залучені до операції Армії оборони Ізраїлю, яка завдавала ударів по військових цілях в Ірані.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

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«Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових цілях в Ірані задля самооборони, а також у відповідь на атаку балістичними ракетами Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня», - цитує представника Білого дому CNN.

Посилаючись на джерела, видання пише, що Ізраїль попереджав Білий дім про удари по Ірану.

На початку жовтня Іран масовано атакував Ізраїль

Увечері 1 жовтня Іран масовано атакував Ізраїль та запустив майже 200 ракет.

«Ізраїльська й американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні», - повідомили в ЦАХАЛі.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.

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До цього влада Ірану обіцяла дати «рішучу відповідь» на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.