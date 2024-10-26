Вночі Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані.
«У відповідь на місяці безперервних атак іранського режиму проти Держави Ізраїль ЦАХАЛ саме зараз завдає точних ударів по військових цілях в Ірані», - повідомили в ЦАХАЛі.
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Ізраїльська операція відплати Ірану завершилася
Ізраїль заявив, що Тегеран та його союзники в регіоні невпинно атакують країну, в тому числі прямими обстрілами безпосередньо з території Ірану.
«Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти»,- наголосили ізраїльські військові.
Згодом видання Jerusalem Post написало, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про успішне завершення операції у відповідь на іранські атаки.
За даними ЦАХАЛ, усі поставлені цілі виконані, і військові літаки повернулися на базу без втрат.
Зазначається, що атака відбулася у три хвилі. Вони були націлені на іранські підприємства з виробництва безпілотників і ракет. За інформацією ЗМІ, було вражено понад 20 цілей.
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США не брали участі в ударах Ізраїлю по Ірану, - Білий дім
Сполучені Штати заявили, що вони не залучені до операції Армії оборони Ізраїлю, яка завдавала ударів по військових цілях в Ірані.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
«Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових цілях в Ірані задля самооборони, а також у відповідь на атаку балістичними ракетами Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня», - цитує представника Білого дому CNN.
Посилаючись на джерела, видання пише, що Ізраїль попереджав Білий дім про удари по Ірану.
На початку жовтня Іран масовано атакував Ізраїль
Увечері 1 жовтня Іран масовано атакував Ізраїль та запустив майже 200 ракет.
«Ізраїльська й американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні», - повідомили в ЦАХАЛі.
Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.
До цього влада Ірану обіцяла дати «рішучу відповідь» на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.