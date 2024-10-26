У Польщі затримали чотирьох осіб, який підозрюють у підготовці та здійсненні міжнародної диверсійної діяльності.

Ще двох оголосили у розшук.

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Про це повідомила прокуратура Польщі.

У Польщі викрили міжнародних диверсантів

За даними слідства, підозрювані займалися диверсійною діяльністю, яка пов'язана з надсиланням через кур'єрські компанії посилок до країн Європейського Союзу і Великої Британії. Всередині були сховані вибухові та небезпечні матеріали.

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Такі посилки самозаймалися або детонували під час наземного і повітряного транспортування.

Крім того, група мала перевірити канал передачі таких же посилок до США та Канади.

Наразі польські правоохоронці встановлюють всіх причетних до діяльності підозрюваних.

Поляки діють у взаємодії з правоохоронними органами інших країн Європейського Союзу.