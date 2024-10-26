Російський диктатор Володимир Путін перебільшує успіхи РФ в Курській області, щоб виправдати нездатність повернути території.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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«Путін продовжує перебільшувати прогрес Росії в Курській області, ймовірно, щоб запевнити внутрішню аудиторію в здатності російських військових придушити вторгнення України в Курську область», - йдеться у звіті ISW.

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Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині

Крім того, Путін завищує втрати ЗСУ у Курській операції.

Фахівці нагадали, що в інтерв'ю російським ЗМІ очільник Кремля заявив нібито російські війська «заблокували» близько 2 тисяч українських військових у Курській області. За його словами, «оточені» воїни ЗСУ «навіть не розуміють, що вони в оточенні».

Путін також стверджував начебто ЗСУ втратили контроль над «оточеними» підрозділами. Він додав, що Міноборони РФ публічно не повідомляло про нібито «успішне проникнення російських військ на деякі українські позиції у Курській області».

Кремлівський диктатор також не визнав, що українська лінія фронту на Курщині простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські війська можуть вільно перетинати ділянки рубежу, які перебувають під українським контролем.

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Сирський спростував заяви Путіна про оточення в Курській області

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяву Путіна про нібито оточення українських військових у Курській області.

«Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», - заявив Сирський.

За словами головнокомандувача, наші воїни продовжують активні дії на Курському напрямку та третій місяць поспіль нищать бойовий потенціал ворога.

Так, за даними Сирського, від початку серпня на цій ділянці фронту росіяни втратили майже 18 тисяч своїх солдатів. З них - понад 6,5 тисяч загиблими. Ще більше як 700 окупантів взяли в полон.