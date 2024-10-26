У ніч на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час.

О четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.

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Тобто, о 04:00 стане 03:00.

Відтак, завтра зранку українці зможуть поспати на годину довше.

Зазвичай на комп'ютерах, смартфонах та інших гаджетах час переводиться автоматично. Водночас механічні годинники потрібно налаштовувати самостійно.

Переведення годинника 2024: чи буде це останній перехід на зимовий час для українців

Це може бути востаннє, коли Україна переводить годинники.

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У липні цього року парламент скасував перехід з літнього на зимовий час і навпаки.

Однак, цей закон президент досі не підписав.

Якщо Володимир Зеленський підтримає цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом, який відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу - UTC+2.

Перехід на зимовий час: як адаптуватися

Раніше Kyiv Post розповідав, що потрібно знати про переведення годинників.

Фахівці радять підготуватися до переходу на зимовий час: зокрема, подбати про вживання вітамінів для підтримки організму та відновлення свого звичного режиму сну.

Щорічно восени, після переведення стрілок годинника, зростає кількість випадків депресії, раптового підвищення тиску, серцевих нападів, порушень сну і навіть самогубств.

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У вихідні, коли відбудеться перехід, краще відмовитися від алкоголю та вживання наркотичних речовин або сильних транквілізаторів.

Медики також радять прогулянки на свіжому повітрі, регулярну медитацію та дихальні вправи, вживання трав'яних чаїв чи інших рослинних адаптогенів.