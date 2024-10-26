Голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження через масовий вкид бюлетенів на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі.
Про це повідомляє NewsGeorgia.
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Порушення на виборах у Грузії
«За вказаним фактом МВС порушило кримінальну справу. Прошу міністерство провести розслідування якнайшвидше, щоб надати громадськості об'єктивну й точну інформацію в межах їхньої компетенції. Усі подібні випадки, незалежно від того, правдиві вони чи ні, шкодять виборчому процесу, повноцінності дня голосування, завдають шкоди репутації установи та викликають питання щодо результатів», - сказав Каландарішвілі.
Він також звернувся за роз'ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії.
«Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим чи маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми зробили (для проведення - ред.) дня виборів», - додав глава ЦВК.
ЗМІ повідомляють, що наразі процес голосування на вказаній дільниці припинено.
Кадри масового вкидання ділянок у соцмережах поширила голова організації «Міжнародна прозорість - Грузія» Ека Гігаурі.
Тим часом у селі Дідвела Багдатського муніципалітету громадянин увірвався на виборчу дільницю та розбив кілька пристроїв для електронного голосування.
ЗМІ розповсюдили кадри з місця, на яких видно перевернуті електронні скриньки та апарати верифікації виборців.
У Грузії проходять парламентські вибори
У Грузії сьогодні проходять парламентські вибори.
Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій. Щоб потрапити до парламенту, вони мають подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Вперше вибори проходять за новими правилами - повністю за пропорційною системою.
Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць, потрібно буде формувати коаліційний уряд.
Ці вибори називають історичними. Адже вони можуть вирішити долю подальшої євроінтеграції країни або ж її зближення з РФ.