Голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження через масовий вкид бюлетенів на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Порушення на виборах у Грузії

«За вказаним фактом МВС порушило кримінальну справу. Прошу міністерство провести розслідування якнайшвидше, щоб надати громадськості об'єктивну й точну інформацію в межах їхньої компетенції. Усі подібні випадки, незалежно від того, правдиві вони чи ні, шкодять виборчому процесу, повноцінності дня голосування, завдають шкоди репутації установи та викликають питання щодо результатів», - сказав Каландарішвілі.

Advertisement

Він також звернувся за роз'ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії.

«Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим чи маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми зробили (для проведення - ред.) дня виборів», - додав глава ЦВК.

ЗМІ повідомляють, що наразі процес голосування на вказаній дільниці припинено.

Кадри масового вкидання ділянок у соцмережах поширила голова організації «Міжнародна прозорість - Грузія» Ека Гігаурі.

Advertisement

Тим часом у селі Дідвела Багдатського муніципалітету громадянин увірвався на виборчу дільницю та розбив кілька пристроїв для електронного голосування.

ЗМІ розповсюдили кадри з місця, на яких видно перевернуті електронні скриньки та апарати верифікації виборців.

У Грузії проходять парламентські вибори

У Грузії сьогодні проходять парламентські вибори. 

Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій. Щоб потрапити до парламенту, вони мають подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Вперше вибори проходять за новими правилами - повністю за пропорційною системою. 

Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць, потрібно буде формувати коаліційний уряд. 

Advertisement

Ці вибори називають історичними. Адже вони можуть вирішити долю подальшої євроінтеграції країни або ж її зближення з РФ. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Спонсорований контент
" Попередній У ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час
Далі » Україна представила свою продукцію на SIAL PARIS 2024