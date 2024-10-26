Голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження через масовий вкид бюлетенів на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

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Порушення на виборах у Грузії

«За вказаним фактом МВС порушило кримінальну справу. Прошу міністерство провести розслідування якнайшвидше, щоб надати громадськості об'єктивну й точну інформацію в межах їхньої компетенції. Усі подібні випадки, незалежно від того, правдиві вони чи ні, шкодять виборчому процесу, повноцінності дня голосування, завдають шкоди репутації установи та викликають питання щодо результатів», - сказав Каландарішвілі.

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Він також звернувся за роз'ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії.

«Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим чи маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми зробили (для проведення - ред.) дня виборів», - додав глава ЦВК.

ЗМІ повідомляють, що наразі процес голосування на вказаній дільниці припинено.

Кадри масового вкидання ділянок у соцмережах поширила голова організації «Міжнародна прозорість - Грузія» Ека Гігаурі.