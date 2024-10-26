Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 5. 

Про це повідомили в обласній адміністрації. 

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«З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка», - написав керівник ОВА Сергій Лисак. 

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо про жертв та постраждалих

Натепер відомо про 21 постраждалого. 

Семеро із них - у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. 

Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

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«Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих», - розповіли в поліції. 

У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. 

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Один зруйнований та ще один - аварійний.

Росія запустила по Україні майже 100 цілей

Починаючи з вечора п'ятниці, росіяни завдали комбінованого удару по Україні. 

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 98 засобів повітряного ураження. Це дрони, балістика, керовані авіаційні ракети та ракети невстановленого типу. 

Сили ППО збили 44 безпілотники. Ще стільки ж - локаційно втрачені. 

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