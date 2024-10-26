Семеро із них - у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

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Про це повідомили в обласній адміністрації.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 5.

Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

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«Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих», - розповіли в поліції.

У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків.

Один зруйнований та ще один - аварійний.

Росія запустила по Україні майже 100 цілей

Починаючи з вечора п'ятниці, росіяни завдали комбінованого удару по Україні.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 98 засобів повітряного ураження. Це дрони, балістика, керовані авіаційні ракети та ракети невстановленого типу.

Сили ППО збили 44 безпілотники. Ще стільки ж - локаційно втрачені.