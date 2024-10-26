Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 5.
Про це повідомили в обласній адміністрації.
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«З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка», - написав керівник ОВА Сергій Лисак.
Ракетний обстріл Дніпра: що відомо про жертв та постраждалих
Натепер відомо про 21 постраждалого.
Семеро із них - у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.
Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.
«Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих», - розповіли в поліції.
У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків.
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Один зруйнований та ще один - аварійний.
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