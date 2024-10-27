Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині та Донеччині постраждало семеро правоохоронців.
Про це повідомили в поліції.
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Окупанти атакували блокпост поліції у Бериславі
Троє поліцейських постраждали на Херсонщині.
У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на блокпост.
Ймовірно, там була хімічна речовина.
«У результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою на блокпост хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років», - розповіли в поліції.
Загрози для їхнього життя немає.
На Донеччині постраждало 4 поліцейських
Четверо правоохоронців постраждали внаслідок російських ударів у Донецькій області.
Один із потерпілих - у важкому стані.
Про це повідомили в поліції області.
Де саме правоохоронці потрапили під обстріл - не уточнюється.
Водночас президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 26 жовтня зазначив, що внаслідок удару по Костянтинівці постраждали четверо працівників поліції.
«Сьогодні (26 жовтня - ред.) завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали», - сказав глава держави.