Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині та Донеччині постраждало семеро правоохоронців.

Про це повідомили в поліції.

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Окупанти атакували блокпост поліції у Бериславі

Троє поліцейських постраждали на Херсонщині.

У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на блокпост.

Ймовірно, там була хімічна речовина.

«У результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою на блокпост хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років», - розповіли в поліції.

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Загрози для їхнього життя немає.

На Донеччині постраждало 4 поліцейських

Четверо правоохоронців постраждали внаслідок російських ударів у Донецькій області.

Один із потерпілих - у важкому стані.

Про це повідомили в поліції області.

Де саме правоохоронці потрапили під обстріл - не уточнюється.

Водночас президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 26 жовтня зазначив, що внаслідок удару по Костянтинівці постраждали четверо працівників поліції.

«Сьогодні (26 жовтня - ред.) завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали», - сказав глава держави.