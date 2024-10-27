У ніч на 27 жовтня Тамбовську область РФ атакували дрони. 

У соцмережах пишуть, що вибухи лунали поблизу нафтопереробного заводу. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака на Тамбовську область Росії: що відомо

Про пожежу повідомив губернатор регіону Максим Єгоров.

Проте він не уточнив, де саме це сталося. 

Чиновник зазначив, що «прилетіло» опівночі у Мічурінському муніципальному окрузі.

За його словами, сталося «одиночне загоряння в результаті «хлопка» і воно було «ліквідовано силами МНС». Постраждалих немає.

Advertisement

Водночас місцеві жителі кажуть, що пожежа виникла на диспетчерській станції «Транснефть-Дружба» у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод, зазначає телеграм-канал ASTRA.

У російському Міноборони відзвітували, що російська ППО за ніч нібито перехопила 51 дрон.

Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні
Більше по темі

Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні

Путін заявив, що "не дії Росії призвели до ескалації".
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Десантники показали "дорогу смерті" в Курській області − відео Росія
Десантники показали "дорогу смерті" в Курській області − відео
Київ Пост
2д тому
Путін готовий розглянути мирні домовленості, які враховуватимуть "реалії на землі" Путін
Путін готовий розглянути мирні домовленості, які враховуватимуть "реалії на землі"
Київ Пост
2д тому
Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні Путін
Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні
Київ Пост
2д тому
Перші підрозділи військових з КНДР вже у Курській області - ГУР Росія
Перші підрозділи військових з КНДР вже у Курській області - ГУР
Київ Пост
жов. 24
Спонсорований контент
" Попередній Через обстріли на Херсонщині та Донеччині поранені поліцейські
Далі » Ярослава Магучіх - найкраща легкоатлетка 2024 року в Європі