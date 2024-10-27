У ніч на 27 жовтня Тамбовську область РФ атакували дрони.
У соцмережах пишуть, що вибухи лунали поблизу нафтопереробного заводу.
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Атака на Тамбовську область Росії: що відомо
Про пожежу повідомив губернатор регіону Максим Єгоров.
Проте він не уточнив, де саме це сталося.
Чиновник зазначив, що «прилетіло» опівночі у Мічурінському муніципальному окрузі.
За його словами, сталося «одиночне загоряння в результаті «хлопка» і воно було «ліквідовано силами МНС». Постраждалих немає.
Водночас місцеві жителі кажуть, що пожежа виникла на диспетчерській станції «Транснефть-Дружба» у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод, зазначає телеграм-канал ASTRA.
У російському Міноборони відзвітували, що російська ППО за ніч нібито перехопила 51 дрон.