В Ізраїлі поблизу Тель-Авіва вантажівка протаранила автобусну зупинку та в'їхала в людей.
Про це пише The Times of Israel.
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Повідомляється про 35 постраждалих.
Вантажівка в'їхала в натовп біля Тель-Авіва
Подія сталася у неділю зранку в районі військової бази Глілот.
Вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, де були люди. За попередніми висновками поліції, водій врізався в автобус, який зупинився, щоб висадити пасажирів.
«Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції за межами бази, щоб висадити пасажирів. Водночас вантажівка протаранила зупинку і людей, які там знаходилися», - пише The Times of Israel.
У поліції заявили, що водій був застрелений озброєними цивільними, які перебували в цьому районі.
До лікарень доставили 35 постраждалих.
Шестеро з них - у важкому стані.
ЗМІ пишуть, що правоохоронці розглядають версію теракту.
Ескалація на Близькому Сході
У суботу вночі Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані.
У ЦАХАЛі заявили, що це була відповідь на іранську масовану атаку першого жовтня. За даними Армії оборони Ізраїлю, всі поставлені були цілі виконані й військові літаки повернулися на базу без втрат.
Зазначається, що атака відбулася у три хвилі. Вони були націлені на іранські підприємства з виробництва безпілотників і ракет. За інформацією ЗМІ, було вражено понад 20 цілей.
Першого жовтня Іран масовано атакував Ізраїль та запустив майже 200 ракет. Тоді Ізраїль пообіцяв завдати удару у відповідь.