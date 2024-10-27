В Ізраїлі поблизу Тель-Авіва вантажівка протаранила автобусну зупинку та в'їхала в людей.

​​Про це пише The Times of Israel.

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Повідомляється про 35 постраждалих.

Вантажівка в'їхала в натовп біля Тель-Авіва

Подія сталася у неділю зранку в районі військової бази Глілот.

Вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, де були люди. За попередніми висновками поліції, водій врізався в автобус, який зупинився, щоб висадити пасажирів.

«Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції за межами бази, щоб висадити пасажирів. Водночас вантажівка протаранила зупинку і людей, які там знаходилися», - пише The Times of Israel.

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У поліції заявили, що водій був застрелений озброєними цивільними, які перебували в цьому районі.

До лікарень доставили 35 постраждалих.

Шестеро з них - у важкому стані.

ЗМІ пишуть, що правоохоронці розглядають версію теракту.

Ескалація на Близькому Сході

У суботу вночі Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані.

У ЦАХАЛі заявили, що це була відповідь на іранську масовану атаку першого жовтня. За даними Армії оборони Ізраїлю, всі поставлені були цілі виконані й військові літаки повернулися на базу без втрат.

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Зазначається, що атака відбулася у три хвилі. Вони були націлені на іранські підприємства з виробництва безпілотників і ракет. За інформацією ЗМІ, було вражено понад 20 цілей.

Першого жовтня Іран масовано атакував Ізраїль та запустив майже 200 ракет. Тоді Ізраїль пообіцяв завдати удару у відповідь.