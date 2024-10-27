Правоохоронці проводять розслідування вбивств росіянами цивільних у Селидовому на Донеччині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
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У відомстві зазначили, що 27 жовтня у кількох Telegram-каналах з'явилася інформація про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому.
Росіяни розстріляли автівку у Селидовому
На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ РФ, ймовірно, розстріляли цивільну автівку з автоматичної зброї.
Під час атаки в салоні було двоє людей. Один із них був поранений.
«Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року», - зазначили в Офісі генпрокурора.
У Селидовому окупанти вбили двох жінок, - ЗМІ
Крім того, за даними медіа, окупанти розстріляли у місті двох жінок.
Як пишуть інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.
«Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником», - уточнили в прокуратурі.
Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини подій та ідентифікувати жертв окупантів.