На території Костопільського заводу на Рівненщині виявили тіло мертвого лева. 

Правоохоронці проводять перевірку.

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Про це повідомили в поліції. 

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева», - йдеться в дописі. 

На території Костопільського заводу виявили мертвого лева

Попередньо, слідчі встановили, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. 

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Фото мертвого лева посеред сміття з'явилося в соціальних мережах.

Також користувачі пишуть, що на смітнику знайшли ще кілька мертвих тварин. Зокрема, лелеку та мавпу. 

У поліції заявили, що наразі встановлюють обставини події - перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку.

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