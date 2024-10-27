На території Костопільського заводу на Рівненщині виявили тіло мертвого лева.
Правоохоронці проводять перевірку.
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Про це повідомили в поліції.
«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева», - йдеться в дописі.
На території Костопільського заводу виявили мертвого лева
Попередньо, слідчі встановили, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.
Фото мертвого лева посеред сміття з'явилося в соціальних мережах.
Також користувачі пишуть, що на смітнику знайшли ще кілька мертвих тварин. Зокрема, лелеку та мавпу.
У поліції заявили, що наразі встановлюють обставини події - перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку.