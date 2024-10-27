Ярослава Магучіх стала найкращою європейською легкоатлеткою 2024 року.

Українській стрибунці вручили нагороду від European Athletics під час церемонії Golden Tracks у Скоп’є (Північна Македонія).

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Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.

Ярослава Магучіх - найкраща спортсменка Європи 2024

У 2024-му стрибунка побила світовий рекорд у стрибках у висоту, стала олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи, віцечемпіонкою світу у приміщенні та втретє поспіль перемогла у фіналі «Діамантової ліги».

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Зазначається, що першу нагороду від Європейської легкої атлетики, у номінації «Зірка, яка сходить», Ярослава Магучіх отримала у 2019 році.

«Для мене, як і для кожної українки чи українця кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося. Й продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона — для всіх українців», - зазначила Ярослава Магучіх у промові під час церемонії нагородження.

Українка встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

У липні українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

Стрибунка взяла планку у 2,10 метра.

Раніше особистий рекорд Магучіх складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині. Вона стала третьою легкоатлеткою в історії, яка двічі стрибнула на 2,07 метра та вище.