Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів.

Про це заявив прем’єр країни Іраклій Кобахідзе, повідомляє «Ехо Кавказу».

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За його словами, перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі.

Опозиція не визнає результати виборів у Грузії

Прем’єр країни Іраклій Кобахідзе прокоментував позицію опозиційних сил, які не визнають результати виборів. Мовляв, у них «не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою».

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«За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте», - стверджує він.

Кобахідзе наголосив, що «будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій є неприйнятною».

Напередодні партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність - Національний рух» заявила, що не визнає підсумки голосування. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів. Така ж позиція у «Коаліції за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот.

Вибори у Грузії: результати голосування

Станом на 15:00 ЦВК Грузії підрахувала 99,96% голосів.

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Лідирує правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 53,92%.

До парламенту також проходять чотири опозиційні партії, які подолали бар'єр у 5%.

Це «Коаліція за зміни» - 11,03%, «Єдність - Національний рух» - 10,16%, «Сильна Грузія» - 8,81%, та «Гахарія - За Грузію» - 7,77%.

Водночас напередодні екзитполи оприлюднили протилежні прогнози щодо переможців. За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемогу отримують опозиція й правляча партія «Грузинська мрія».