Російська армія прицільно вдарила по ангару під Чугуєвом на Харківщині

Згоріли тонни збіжжя.

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Про це повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

Росіяни обстріляли ангар з зерном на Харківщині

Зерно зберігалося в Малинівці.

Врожай належав кільком різним фермерам.

Це була пшениця, насіння соняшнику та кукурудза.

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Вибухотехніки вже встановили - ворог вдарив із ЗРК С-300.

«Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований», - уточнив Болвінов.

Суму збитків наразі підраховують.

За даними прокуратури, окупанти обстріляли Малинівку близько 21:00 суботи.

У Куп'янському районі поранена літня жінка

Також пізно ввечері у суботу війська агресора обстріляли село Кругляківка Купʼянського району.

Відкрили вогонь з артилерії.

Внаслідок цієї атаки поранена 76-річна жінка.

Пошкоджено житлові будинки.