Російська армія прицільно вдарила по ангару під Чугуєвом на Харківщині 

Згоріли тонни збіжжя. 

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Про це повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов. 

Росіяни обстріляли ангар з зерном на Харківщині 

Зерно зберігалося в Малинівці. 

Врожай належав кільком різним фермерам. 

Це була пшениця, насіння соняшнику та кукурудза. 

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Вибухотехніки вже встановили - ворог вдарив із ЗРК С-300.

«Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований», - уточнив Болвінов. 

Суму збитків наразі підраховують. 

За даними прокуратури, окупанти обстріляли Малинівку близько 21:00 суботи. 

У Куп'янському районі поранена літня жінка

Також пізно ввечері у суботу війська агресора обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. 

Відкрили вогонь з артилерії. 

Внаслідок цієї атаки поранена 76-річна жінка. 

Пошкоджено житлові будинки.

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