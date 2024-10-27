Російська армія прицільно вдарила по ангару під Чугуєвом на Харківщині
Згоріли тонни збіжжя.
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Про це повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.
Росіяни обстріляли ангар з зерном на Харківщині
Зерно зберігалося в Малинівці.
Врожай належав кільком різним фермерам.
Це була пшениця, насіння соняшнику та кукурудза.
Вибухотехніки вже встановили - ворог вдарив із ЗРК С-300.
«Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований», - уточнив Болвінов.
Суму збитків наразі підраховують.
За даними прокуратури, окупанти обстріляли Малинівку близько 21:00 суботи.
У Куп'янському районі поранена літня жінка
Також пізно ввечері у суботу війська агресора обстріляли село Кругляківка Купʼянського району.
Відкрили вогонь з артилерії.
Внаслідок цієї атаки поранена 76-річна жінка.
Пошкоджено житлові будинки.