Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Про це йдеться у заяві міжнародних спостерігачів.

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Вибори у Грузії: оцінка міжнародних спостерігачів

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами у Грузії налічувала 529 представників із 42 країн.

Місія відзначила поглиблення політичних розбіжностей, значний дисбаланс у фінансових ресурсах, а також численні переваги, які отримала керівна партія.

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«Дисбаланс у фінансових ресурсах, атмосфера розколу під час виборчої ​​кампанії та нещодавні поправки до законодавства спричинили серйозні занепокоєння протягом цього виборчого процесу», - зазначив спеціальний координатор та керівник місії спостерігачів ОБСЄ Паскаль Аллізард.

Глава делегації ПАРЄ Юліан Булай відзначив на цих виборах «високу поляризацію політичного та медійного ландшафту, мову ворожнечі проти опозиції та громадянського суспільства, а також значний антагонізм щодо посади президента».

«З огляду на випадки підкупу виборців, атмосферу тиску та ...залякування виборців до і під час виборів, особливо у сільській місцевості, питання щодо неупередженості державних інституцій, ми висловлюємо стурбованість виборчими умовами, зокрема нерівними правилами гри, що підриває довіру до результатів та пояснює реакцію на результати виборів. Ці питання мають вирішувати органи влади», - заявив Булай.

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Спостерігачі також відзначають повідомлення про залякування, примус і тиск на виборців, особливо на працівників державного сектору.

Уряд Грузії затвердять, попри протести опозиції

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявив прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.

За його словами, перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі.

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Прем’єр прокоментував позицію опозиційних сил, які не визнають результати виборів. Мовляв, у них «не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою».

Кобахідзе наголосив, що «будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій є неприйнятною».

Напередодні партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність - Національний рух» заявила, що не визнає підсумки голосування. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів. Така ж позиція у «Коаліції за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот.

Екзитполи оприлюднили протилежні прогнози щодо переможців. За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемогу отримують опозиція й правляча партія «Грузинська мрія».

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За підрахунками 99,96% голосів, лідирує правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 53,92%.

До парламенту також проходять чотири опозиційні партії, які подолали бар'єр у 5%.

Це «Коаліція за зміни» - 11,03%, «Єдність - Національний рух» - 10,16%, «Сильна Грузія» - 8,81%, та «Гахарія - За Грузію» - 7,77%.