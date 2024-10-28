Аднан Ківан, демократ сирійського походження та український патріот, багато чого досяг у своєму житті та зробив багато для України, особливо для своєї коханої Одеси.

Як візіонер та людина, яка вірить в якісну вільну пресу, він також змінив та переосмислив Kyiv Post, зміцнивши його репутацію як справжнього голосу України у світі та глобального лідера думок.

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Ми пам'ятатимемо про щедрість та відданість пана Ківана та вшануємо його пам'ять, і продовжимо дотримуватись високих стандартів, яких він від нас вимагав.