Флот РФ зменшив свою ворожу активність, зокрема і в Середземномор'ї, пише Укрінформ, цитуючи речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука.

"Навіть на охороні пункту базування не спостерігаємо жодної одиниці. Насправді така ситуація є трохи нестандартною. Те, що в Азові вони давно вже не присутні - всі звикли. Причина там лише одна - це те, що Азовське море знаходиться в зоні певного вогневого ураження з нашого боку.

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Щодо Чорного моря, зазвичай на ротацію виходив підводний човен перед тим, як повернеться в пункт базування попередній. Що стосується Середземномор'я, там вони активні, але навіть там зараз активність знижена", - сказав він.

За словами речника, це може бути певна технічна проблема."Вони (росіяни - ред.) чекали конвой, який мав поповнити їхні запаси в порту "Тартус". Нагадаю, що раніше вони це робили через "Босфор", і вже досить тривалий час для них "Сирійський експрес" став недоступним.

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З Новоросійська напряму щось перекидати в Сирійську республіку на свою базу росіяни вже давно не можуть. В результаті вимушені це робити в обхід усієї Європи - морем. Це досить довгий шлях, але, тим не менше, своє угруповання вони там тримати продовжують. Ситуація в морі залишається стабільною", - додав Плетенчук.