«Мене запевнили, що його справа підтримки демократії в Україні буде продовжена, а видання Kyiv Post і надалі матиме повну підтримку», — сказав генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, коментуючи трагічну звістку про смерть Аднана Ківана.