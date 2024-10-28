«Мене запевнили, що його справа підтримки демократії в Україні буде продовжена, а видання Kyiv Post і надалі матиме повну підтримку», — сказав генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, коментуючи трагічну звістку про смерть Аднана Ківана.
СЕО Kyiv Post Люк Шеньє прокоментував смерть засновника KADORR Group, власника видання, Аднана Ківана.
«Мене запевнили, що його справа підтримки демократії в Україні буде продовжена, а видання Kyiv Post і надалі матиме повну підтримку», — сказав генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, коментуючи трагічну звістку про смерть Аднана Ківана.