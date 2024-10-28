«Мене запевнили, що його справа підтримки демократії в Україні буде продовжена, а видання Kyiv Post і надалі матиме повну підтримку», — сказав генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, коментуючи трагічну звістку про смерть Аднана Ківана.

Люк Шеньє
Люк Шеньє

Генеральний директор Kyiv Post Media

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