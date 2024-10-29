На війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія, який воював на боці Сил оборони України, пише Mtavari.

В Україні загинув доброволець з Грузії Мамука Кекелія

Інформацію про загибель Кекелії поширили його друзі. Однак жодних подробиць вони не повідомили.

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Раніше, в серпні, на фронті також загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці Сил Оборони. Перед тим стало відомо, що в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.

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За даними Mtavari, загалом від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 60 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ.

Варто зауважити, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року.

Іноземні добровольці воюють в Україні − що треба знати

Після початку повномасштабного російського вторгнення, Україна закликала іноземців приєднатися до нашої боротьби за мир і демократію в Європі та у всьому світі.

Наразі у Збройних Силах України воюють кілька підрозділів іноземців. Вони проходять військову службу у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони, Другого інтернаціонального легіону оборони, Білоруського добровольчого корпусу, Польського добровольчого корпусу, Російського добровольчого корпусу тощо.

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На військову службу приймають раніше не судимих іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні законно.

Зокрема "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року.

Точної кількості захисників-іноземців не оприлюднюють з міркувань безпеки.