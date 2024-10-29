З настанням осені та похолоданням українським водіям слід подбати про підготовку своїх автомобілів до зимових умов. В Україні поки що немає штрафу за використання літніх шин взимку, проте водії можуть бути оштрафовані за шини, що не відповідають технічним вимогам.

Чому потрібно міняти літню гуму на зимову?

Заміна шин відповідно до погодних умов допоможе уникнути багатьох неприємних ситуацій на дорозі. Вчасно замінивши літні шини на зимові, ви зробите свій автомобіль безпечнішим. А ваше пересування містом стане комфортнішим. Літні та зимові шини відрізняються матеріалами виготовлення та конструктивними характеристиками.

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Літня гума призначена для високих температур: вона має твердий склад, забезпечує стабільне зчеплення з дорогою у спеку. Завдяки цьому шини не плавляться, не прилипають до дороги, що забезпечує безпечну подорож. При цьому при низьких температурах літня гума стає занадто твердою, що погіршує керованість авто та значно збільшує гальмівний шлях.

Особливість зимової гуми в тому, що вона більш м'яка та зберігає свою еластичність навіть при мінусових температурах. Зимовими бувають й шиповані шини, що забезпечують додаткове зчеплення з дорогою, або така гума часто має спеціальний малюнок протектора, який ефективніше справляється з водою, снігом і льодом. Тож, варто пам'ятати, що осінню та зимою, літня гума швидко зношується і може навіть деформуватися. Забуваючи про необхідність заміни літньої гуми на зимову ви значно збільшуєте ймовірність ДТП на слизьких осінніх дорогах.

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Україна наразі не має законодавчо визначених дат для переходу на зимову гуму. Саме тому рішення про зміну шин базується на рекомендаціях виробників і погодних умовах. Зазвичай заміну гуми на авто проводять в період з 1 жовтня по 1 листопада. Адже оптимальним показником для переходу на зимові шини є середньодобова температура повітря 5-7°C. Завчасний перехід на зимову гуму також допомагає уникнути черг у шиномонтажних майстернях, що традиційно виникають з настанням холодів.

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Чи є в Україні штраф за їзду без зимових шин у 2024 році?

Українське законодавство поки що не встановило штрафів за їзду на літній гумі взимку, але водії можуть бути оштрафовані за порушення технічного стану шин. Наприклад, недотримання вимог щодо глибини протектора, наявності видимих пошкоджень або невідповідності типорозмірів шин, як передбачено в Правилах дорожнього руху (п. 31.4.5) та КУпАП (ст. 121), тягне за собою штрафи. За порушення стандартів щодо якості шин водіям загрожує штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо ж шини не будуть замінені й власник авто повторно попадеться його чекає позбавлення водійського посвідчення на 3–6 місяців або адміністративний арешт до 10 діб.

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Новий законопроєкт № 8369, який досі розглядається у Верховній раді, передбачає впровадження штрафів за використання неправильних шин. Якщо він буде прийнятий, це зробить обов’язковим для водіїв зміну шин на період з 1 листопада по 31 березня. Всіх порушників очікуватиме адміністративний штраф за використання неправильних шин у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Однак з 20 січня 2023 року розгляд законопроєкту №8369 так й не просунувся. Тож шанси на ухвалення його до початку зимового сезону є доволі низькими, адже зараз у Верховній Раді розглядають більш нагальні питання, пов’язані з воєнним станом.

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В яких країнах Європи треба міняти шини на зимові

Штрафи за використання літніх шин не в сезон є також у наших найближчих країн-сусідів. Тож, якщо ви плануєте виїжджати за кордон або тимчасово проживаєте за межами України, вам треба подумати про заміну шин на зимові. Біженці в Польщі можуть порадіти, адже заміна шин там не є обов’язковою. Хоча використовувати зимові шини рекомендується при температурі нижче +7°C, можна просто поставити всесезонні шини й не заморочуватися. Однак є вимога до мінімальної глибини протектора: для всіх шин вона має бути не менше 1,6 мм. Окрім цього, важливо пам'ятати, що у Польщі заборонене використання шипованих шин.

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А ось, наприклад, в Румунії з 1 листопада до 31 березня всі автомобілі повинні бути оснащені зимовими шинами. Особливо якщо на дорогах присутній сніг, лід або сльота. На всіх учасників дорожнього руху, які порушать данні умови, чекає штраф у розмірі 586 євро, а транспортний засіб може бути вилучений до моменту виконання вимог.

Щодо інших країн Європи, то у Німеччині немає чітко визначеної дати для переходу на зимові шини. Проте законодавство вимагає їх використання при настанні зимових умов: сніг, лід, мокрий сніг або низькі температури. Шини мають бути з маркуванням M+S або символом гори зі сніжинкою (3PMSF). Штраф за їзду на непідходящій гумі становить 60 євро, а у разі створення небезпеки для руху сума може зрости до 120 євро і більше.