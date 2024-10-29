Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї Юн Сук Йолем, повідомив сам Зеленський.

Про що говорили Зеленський і президент Південної Кореї

"Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу", – пояснив Зеленський.

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Лідери також обговорили залучення Росією військових КНДР до війни в Україні.

Український президент наголосив, що сторони домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти для формування стратегії дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучення до співпраці партнерів.

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У межах домовленості Україна та Республіка Корея незабаром обміняються делегаціями для координації дій.

"Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України", – підсумував Зеленський.

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Коли делегація Південної Кореї відвідає Україну − подробиці

Урядова делегація Південної Кореї цього тижня вирушить із візитом до України.

Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв "гнучко" відреагувати на появу в Україні військових з КНДР.

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Юн Сук Йоль нагадував, що досі Південна Корея підтримувала Україну гуманітарно, але він зауважив, що "ситуація змінилася", оскільки Північна Корея тісно співпрацює з Росією.

США та Європа мають "мало варіантів для реакцій" на відправлення військ Північної Кореї до Росії для війни проти України без ще більшої ескалації