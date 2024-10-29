Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Відставка Андрія Костіна − подробиці
"Правоохоронний комітет підтримав відставку Костіна з посади генпрокурора. За − 14", − пояснив нардеп.
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За словами Железняка, сьогодні розглядатимуть це питання у залі Верховної Ради, однак без призначення нового генпрокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку
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