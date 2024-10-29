Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відставка Андрія Костіна − подробиці

"Правоохоронний комітет підтримав відставку Костіна з посади генпрокурора. За − 14", − пояснив нардеп.

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За словами Железняка, сьогодні розглядатимуть це питання у залі Верховної Ради, однак без призначення нового генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку

22 жовтня Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

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Рішення було ухвалене на тлі скандалів, пов'язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

Президент Володимир Зеленський раніше скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуації з Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

22 жовтня Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.

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