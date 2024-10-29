У віці 59 років помер народний депутат України Олег Макаров, повідомила Верховна Рада.

Смерть нардепа від "Голосу" Олега Макарова − подробиці

"Керівництво Верховної Ради, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", − йдеться в повідомленні.

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Макаров був секретарем комітету Ради з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України.

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Причину смерті депутата не оприлюднили.

Хто такий Олег Макаров

Він народився 24 липня 1965 року у Києві.

За життя Макаров був судовим юристом, партнером та керівником юридичного підрозділу юридичної фірми. Він був депутатом Київради восьмого скликання від "Самопомочі".

У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації Асоціація правників України.

З 2015 року був членом Етичної комісії цієї організації.

У 2019 став народним депутатом за списком "Голосу", а також був членом однойменної фракції, але до партії не входив.