У віці 59 років помер народний депутат України Олег Макаров, повідомила Верховна Рада.
Смерть нардепа від "Голосу" Олега Макарова − подробиці
"Керівництво Верховної Ради, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", − йдеться в повідомленні.
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Макаров був секретарем комітету Ради з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України.
Причину смерті депутата не оприлюднили.
Хто такий Олег Макаров
Він народився 24 липня 1965 року у Києві.
За життя Макаров був судовим юристом, партнером та керівником юридичного підрозділу юридичної фірми. Він був депутатом Київради восьмого скликання від "Самопомочі".
У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації Асоціація правників України.
З 2015 року був членом Етичної комісії цієї організації.
У 2019 став народним депутатом за списком "Голосу", а також був членом однойменної фракції, але до партії не входив.