Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E наростила максимально допустиму спроможність України та Молдови для імпорту електроенергії на 400 МВт.

З 1 грудня максимальна імпортна спроможність буде до 2,1 ГВт, повідомляє ENTSO-E.

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Для України та Молдови збільшили спроможність імпорту електроенергії

Після руйнування електростанцій в Україні та очікуваного дефіциту електроенергії, оператори систем передачі континентальної Європи вирішили збільшити потужності експорту електроенергії до України та Молдови.

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Розрахунки дозволили збільшити ліміт на 400 МВт.

"Ліміт потужності у 2100 МВт буде застосовуватися з 1 грудня 2024 року. З березня 2025 року оператори ГТС зможуть щомісяця переглядати обмеження комерційної потужності між ЄС та Україною і Молдовою", - зазначається у повідомленні.

Міністерство енергетики України повідомило, що українська енергосистема зможе залучати додатково 250 МВт аварійної допомоги.

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ЄС надасть до 35 млрд євро. США — до 20 млрд доларів. Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури", - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Система розподіленої генерації в Україні - подробиці

25 жовтня міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що найближчі роки пріоритетом України буде створення системи розподіленої генерації електроенергії.

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«Ми готуємося до надважкого опалювального сезону і маємо забезпечити максимальну підготовку. Створення системи розподіленої генерації буде пріоритетом на найближчі роки. Також ми продовжуємо будівництво споруд захисту енергетичної інфраструктури», – зазначав Кулеба.

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