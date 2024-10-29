Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
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В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
Законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№12151) підтримали 311 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№12152) – 304.
Відповідно, строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 7 лютого 2025 року.
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7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації.
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