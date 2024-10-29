6 877 вироків корупціонерам винесли від початку повномасштабної війни, повідомив Опендатабот.

Кількість винесених вироків за корупцію

6 877 вироків суттєво менше за період до війни. До порівняння, за цей час щороку виносилось по 2,5 тисяч вироків, тоді як у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку року вже винесли 1758 вироків корупціонерам.

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Інфографіка: Опендатабот

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Яке покарання отримують корупціонери

Найчастіше цього року засуджують корупціонерів за такі порушення:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;

Несвоєчасне подання декларацій. У порівнянні до 2023 року таких порушень побільшало аж у 34 рази. за даними НАЗК, дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня цього року, коли завершились одразу три кампанії декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі не всі є опрацьованими.

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі, тобто лише 27 вироків.

Де в Україні найбільше корупціонерів

Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині − 172 від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області − 151. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ.

Як зазначив Опендатабот, кількість записів по регіонах відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж кількість та локалізацію корупціонерів.

"Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за 9 місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до Реєстру", − пояснило НАЗК.

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