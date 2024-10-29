Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Рада звільнила Костіна - що відомо

Відставку Костіна підтримали 255 народних депутатів України.

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Андрій Костін був призначений на пост генпрокурора України 26 липня 2022 року.

До цього він був народним депутатом дев'ятого скликання і головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку

22 жовтня Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

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Рішення було ухвалене на тлі скандалів, пов'язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

Президент Володимир Зеленський раніше скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуації з Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

22 жовтня Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.