Головне управління розвідки Міноборони України 28 жовтня провело успішну операцію у Мегіону Ханти-Мансійського автономного округу РФ.

Внаслідок операції ГУР згоріла будівля місцевої адміністрації, повідомило джерело Kyiv Post в українських спецслужбах.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ГУР підпалило мерію у російському місті Мегіон - подробиці

Згідно із інформацією джерел, у вибиті три вікна першого поверху міської адміністрації залили напалм та підпалили.

На гарячу лінію Федеральної служби безпеки РФ надійшло повідомлення про замінування будівлі.

Advertisement

Пожежники очікували дозволу на активну роботу, поки уточнувалась інформація про наявність вибухівки у будівлі.

У результаті пожежі була повністю знищена канцелярія, кабінет заступника міського голови та декілька інших приміщень.

Як зазначив співрозмовник, поки спеціальні та рятувальні служби почали ліквідовувати пожежу, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на парковці.

Більше по темі Безпілотники налетіли на університет спецназу Кадирова Це приватний навчальний заклад, який тренує добровольців для відправлення на війну проти України.

Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.

Удар СБУ, ГУР та ССО по аеродрому "Ханская" - подробиці

10 жовтня сили та засоби СБУ, Сил оборони та ГУР МОУ завдали ударів по аеродрому "Ханская" у Республіці Адигея, РФ.

За інформацією джерел, під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів.

Advertisement

Зокрема:

Су-34 ― 12 бортів

Diamond DA42 ― 2 борти

Л-39 ― 37 бортів

Су-35С ― 4 борти

Мі-8 ― 2 борти.

Відомо, що на аеродромі були масштабні пожежі і детонація.