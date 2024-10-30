Хелловін, або День всіх святих — це дуже популярне свято в США та деяких інших країнах світу. Воно має цікаву історію та безліч традицій, які залишились в спадок від древніх кельтів.

Популярність Геловіну в Україні щороку зростає, багато хто наряджається в костюми чи робить тематичні вечірки.

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Геловін: історія та традиції свята

Самайн або Савін — це свято завершення збирання урожаю традиційне для стародавніх кельтів Ірландії та Шотландії. Його історія розпочалася на території нинішніх Великої Британії та Північної Ірландії. Савін тривав сім діб — три до 31 жовтня, три після та, власне, сам день свята. Кельти вірили, що в ніч проти 1 листопада між світом мертвих та живих зникає межа, що їх розділяє, тому духи предків вільно ходять по землі.

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Також, за віруваннями дальніх кельтів, брама між світами щорічно відчиняються в один і той самий час. Тому до святкування цього дня готуватися особливо ретельно: запалювали величезні багаття, влаштовували бенкет, переодягатися в костюми монстрів та нечисті, щоб "відлякати" злих привидів.

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Після прийняття кельтами християнства день Самайну збігся з Днем Всіх Святих (All Hallows' evening), а сама традиція святкування була частково втрачена, частково трансформована. День Усіх Святих навіть отримав нову скорочену назву — Хелловін. З часом свято набуло розважального характеру і зараз є одним із найбільш яскравих за масштабами декорацій, костюмів та різноманітних ритуалів.

Що заведено робити на Геловін та чому надягають костюми?

Найпопулярніша традиція Геловіну, яка дуже подобається як дітям, так і дорослим - це переодягання в костюми різноманітних монстрів, нечисті, відьом. Коли потреба робити костюми страшними, щоб відлякати духів, вже вичерпала себе, люди почали підходити до вибору наряду більш креативно. Наразі більш популярними є костюми улюблених кіногероїв чи видатних особистостей, або персонажів коміксів чи жахастиків.

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Друга за популярністю традиція свята з'явилась ще за часів Середньовіччя. Тоді бідняки ходили від хати до хати та просили шматок хліба чи іншу їжу, адже у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не прийнято було відмовляти в частуванні. Згодом, прохання про їжу трансформувалося у випрошування солодощів та з'явилася поширена фраза "Trick or Treat", яка українською звучить "Солодощі або Смерть".

На свято Самайн для відлякування злих духів обов'язково вирізали з гарбуза "Ліхтар Джека". Вирізаними гарбузами прикрашали подвір'я, декорували оселі та виставляли їх у вікні зі свічкою в середині, щоб відлякував всю нечисть, яка захоче потрапити в дім. Наразі вирізання гарбузів є невід'ємною традицією свята, часто батьки разом з дітьми збираються всі за одним столом, щоб придумати як будуть виглядати їхні гарбузи цього року.

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Традиційні страви на Хелловін 2024

Зануритись в атмосферу свята можна не тільки завдяки яскравим костюмам, а й приготувавши тематичні страви. Раніше вважалося що в день, коли межа між світом живих і мертвих стирається, важливо залишати духам частування. Давні кельти під час своїх банкетів, які влаштовували з розмахом, віддавали гарбуз та частину святкової їжі на вівтар для вшанування померлих.

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Найпопулярнішої давньою стравою до Дня всіх святих були яблука в карамелі. Їх надзвичайно просто готувати, а діти обожнювали ці корисні солодощі. Зараз ще яблука можна прикрасити цікавими посипками або крилами кажанчика та принести на майже будь-яке частування. Також на Хелловін традиційно печуть гарбузовий пиріг та яблучний хліб.

Однією із найдавніших відомих страв для свята, родом з США, є карамельний попкорн, який готують з 1880-х. Ймовірно, першим його створив Джордж Реннінгер, а вже 1900 року компанія Goelitz Candy Co почала випускати ці смачні ласощі у промислових масштабах.

Традиція пригощати людей на Геловін походить з Британії. Там мешканці міст на День вшанування мертвих пекли спеціальне так зване "печиво душ", яке потім роздавали дітям і біднякам в обмін на обіцянку молитися за їхніх покійних родичів.

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Наразі Гелловін 2024 в Україні - це більше доба вечірок, костюмованих заходів та різних яскравих подій, які варто відвідати, щоб поринути в чарівну атмосферу містичного свята. Тож чи треба вдягати костюм або вирізати "Світильник Джека" у Вечір Усіх Святих кожен вирішує самостійно.