Військовим Росії не платять страхові за поранення під час виконання бойових завдань в Україні, йдеться в аудіозаписі розмови росіянина з його дружиною, мешканкою Красної Яруги.
Його оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
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Росіянам не платять страхові за поранення в Україні − подробиці
"У черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка російського окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення", − пояснило ГУР.
За даними української розвідки, поки росіянин бере участь у війні, його "пилорама" оббиває пороги військової частини, щоб з’ясувати − чого Росія кинула на 300 тис. рублів".
Перехоплена розмова росіян − дивитися
Відео з перехопленою ГУР розмовою росіянина з його дружиною можна переглянути тут:
Перехоплені розмови російських військових на Kyiv Post
Kyiv Post раніше публікував перехоплені розмови, які допомагають краще розуміти настрої в Росії та моральний стан російських солдатів, їхніх родин та звичайних громадян.
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Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
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