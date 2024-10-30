Військовим Росії не платять страхові за поранення під час виконання бойових завдань в Україні, йдеться в аудіозаписі розмови росіянина з його дружиною, мешканкою Красної Яруги.

Його оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Росіянам не платять страхові за поранення в Україні − подробиці

"У черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка російського окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення", − пояснило ГУР.

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За даними української розвідки, поки росіянин бере участь у війні, його "пилорама" оббиває пороги військової частини, щоб з’ясувати − чого Росія кинула на 300 тис. рублів".

Перехоплена розмова росіян − дивитися

Відео з перехопленою ГУР розмовою росіянина з його дружиною можна переглянути тут: