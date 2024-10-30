Кандидатка в президенти США від Демократичної партії та віцепрезидентка країни Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії, пише Голос Америки.

Остання промова Камали Гарріс перед виборами − подробиці

"Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп. Це людина, яка нестійка, одержима помстою, поглинута образами і жагою до необмеженої влади", − пояснила Гарріс.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На мітингу зібралися понад 75 тис. людей.

Гарріс представила Трампа як загрозу нацбезпеці. Вона нагадала про його теплі відносини з автократами зокрема лідерами Росії Владіміром Путіним і Північної Кореї Кім Чен Ином.

Advertisement

"Світові лідери вважають, що Дональда Трампа легкою мішенню. Ним легко маніпулювати за допомогою лестощів. І можете не сумніватися, що такі автократи, як Путін та Кім Чен Ин, підтримують його на цих виборах", – зауважила кандидатка.

Поки Гарріс виступала у Вашингтоні, Трамп відвідав місто в Пенсільванії, де мешкає велика спільнота пуерториканців.

Більше по темі Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про вибори президента США - 2024 Шефредактор Kyiv Post в ефірі телеканалу "Прямий" розповідає про риторику та шанси на перемогу Трампа і Гарріс та зменшення американської підтримки України.

Президентській вибори у США − що треба знати

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

27 жовтня Трамп на мітингу в Нью-Йорку зробив низку антиіммігрантських заяв, а його союзники підтримали його, висловивши своєю чергою вульгарні та расистські наративи.

Advertisement

Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

З липня Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

Гарріс заявляла, що російський президент Владімір Путін "сидітиме в Києві".

У США надають перевагу експрезиденту США Трампу перед віцепрезиденткою Камалою Гарріс у питанні щодо того, хто краще врегулює війну в Україні.

Advertisement

Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Трампа вийти на повторні дебати з нею "слабким ходом".

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.