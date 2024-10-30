Кандидатка в президенти США від Демократичної партії та віцепрезидентка країни Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії, пише Голос Америки.
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"Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп. Це людина, яка нестійка, одержима помстою, поглинута образами і жагою до необмеженої влади", − пояснила Гарріс.
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На мітингу зібралися понад 75 тис. людей.
Гарріс представила Трампа як загрозу нацбезпеці. Вона нагадала про його теплі відносини з автократами зокрема лідерами Росії Владіміром Путіним і Північної Кореї Кім Чен Ином.
"Світові лідери вважають, що Дональда Трампа легкою мішенню. Ним легко маніпулювати за допомогою лестощів. І можете не сумніватися, що такі автократи, як Путін та Кім Чен Ин, підтримують його на цих виборах", – зауважила кандидатка.
Поки Гарріс виступала у Вашингтоні, Трамп відвідав місто в Пенсільванії, де мешкає велика спільнота пуерториканців.
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