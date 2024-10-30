Південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені. Попередньо відомо про понад 60 загиблих.

Населені пункти відрізані від комунікацій, повідомило El Mundo.

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Повені у Іспанії - що відомо

Згідно із інформацією видання, вже відомо про щонайменше 62 загиблих осіб внаслідок повені

Місцева влада Пайпорти заявляє, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

Очільник Валенсії Карлос Масон повідомив на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.