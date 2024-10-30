Південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені. Попередньо відомо про понад 60 загиблих.
Населені пункти відрізані від комунікацій, повідомило El Mundo.
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Повені у Іспанії - що відомо
Згідно із інформацією видання, вже відомо про щонайменше 62 загиблих осіб внаслідок повені
Місцева влада Пайпорти заявляє, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".
Очільник Валенсії Карлос Масон повідомив на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.
Más en Paiporta Valencia....— Tanavon (@tanavon) October 30, 2024
Me sigo sin explicar como esto hoy en día no se puede prevenir con antelación.
Por familiares un SMS 2hrs antes...WTF
Muy triste. pic.twitter.com/WoEYHujEfQ