Потужний мітинг в центрі Тбілісі, на який зійшлися десятки тисяч людей, що протестували проти фальсифікацій на виборах в Грузії, біля будівлі парламенту закінчився так само швидко, як і почався.

Мітинг в Тбілісі. фото Надіма Хмаладзе, для Kyiv Post

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В Україні вже було б встановлене наметове містечко, зібрано раду Майдану, протест перейшов би у затяжну революцію.

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Ракети лідери опозиції відмовились визнавати вибори і заходити в парламент.

Елене Хоштарія, лідер партії "Дроа" – одна з них. Kyiv Post поговорив з нею про те, чому протест завершився швидко і які плани у опозиції щодо того, як відстояти незалежність виборів та зібрати необхідні докази фальсифікацій для того, щоб провести повторне голосування.

Більше по темі Microsoft заявила про масштабну атаку хакерів РФ на чиновників США Хакери надіслали спірфішингові електронні листи тисячам людей у понад 100 організаціях.

Хоштарія на мітингу. Фото офісу Елене Хоштарія

Вітаю Вас, і моє перше питання – чому акція припинилася? Чи не краще було її зробити безстроковою?

Важливо розуміти роль протестів. Я почну з загального контексту, щоб розуміти, що відбувається. Очевидно, що правляча партія, «Грузинська мрія», провадить російську спецоперацію і зараз є очевидним, що виборів – немає в цій країні. Як інституту демократії, виборів більше тут не існує. Росія руками Іванішвілі фактично атакує державу, бо держави без демократичних виборів – не існує. Але очевидним є і те, що більшість грузинських виборців голосували саме за опозиційні партії. Про це свідчать незалежні екзит-поли і масштаб фальсифікацій. Які ми бачили. І зараз головне – делегітимізувати владу, і це не лише протести, але і збір і систематизація свідчень фальсифікацій, щоб показати масштаб та методи того, що було зроблено, бо це дуже нагадує російські технології. Також ми працюємо з міжнародними партнерами, і вони дали зрозуміти що не визнають повторення венесуельського сценарію. А протести будуть продовжуватися. Вчорашня демонстрація – була оголошена президентом, щоб показати, що ані грузинський народ, ані президент, ані політична опозиція не визнають сфальсифікованих виборів.

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Що буде, якщо буде реалізовано білоруський сценарій? Що буде, якщо парламент почне працювати без вас, без опозиції? Так, у «Грузинської мрії» немає кворуму (щоб грузинський парламент працював, в ньому має бути 100 депутатів зі 150, а провладна партія набирає трохи більше 80 мандатів), але що, якщо станеться саме так? В Білорусі 30 років тому опозиція відмовилась заходити в парламент і це стало кінцем як для неї, так і для білоруської демократії.

Вони можуть скликати парламент, і вони можуть себе оголосити владою, але якщо люди це не визнаватимуть, вона не буде стійкою. Якщо тебе не визнає міжнародне співтовариство і громадяни власної країни, у тебе не вийде називатися владою. І делегітимація цих «виборів» має прийти до нових виборів. Ми закликаємо до міжнародного розслідування фальсифікацій, тому що всередині Грузії немає достатньо незалежного органу, якому можна було б довіряти.

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І все ж, що ви будете робити, якщо парламент запрацює? Чи ви братимете участь в засіданнях?

Ні, вчора був чіткий меседж – опозиція не братиме участі в цьому парламенті. Бо це не парламент. Але це не єдине, головне – не дати їм працювати, бо це не парламент. Ми слугуємо інтересам людей, а інтерес людей – отримати той склад парламенту, за який вони проголосували, а не той, який їм намалювали десь. І новий парламент має продовжувати шлях євроінтеграції та рух Грузії на Захід. З цією ж владою з цими краденими виборами Грузія не має ані західної перспективи, ані майбутнього як незалежна держава.

Але ви можете потім не потрапити взагалі в парламент…

Не зовсім згодна, бо різниця є. Грузія – не Білорусь. Іванівшвілі є що втрачати, а Лукашенкові – немає чого, він і так ізольований і його влада залежить від волі Москви. Іванішвілі не такий, він олігарх, він чутливий до міжнародних санкцій, і люди з його оточення теж прагне бути заможними і впливовими, а не наражатися на санкції. По-друге, Білорусь пішла шляхом брутальних репресій, вбивств, і так далі. Іванішвілі не такий, він стоїть на позиціях меншості, він займається махінаціями, у нього немає ресурсів для масового насильства. По-третє, в Грузії абсолютна більшість громадян бачить Грузію європейською країною, і це теж грає свою роль.

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Які найбільш поширені види фальсифікацій ви зафіксували?

Їх було багато, але головних методів фальсифікацій, системних, було дві. По-перше, вони використовували ID-картки представників діаспори, яких дуже багато. І вони використовували їх безліч разів, набрали цими каруселями до 200 000 голосів. Також ви бачили навіть на відео, які активно розповсюджувались, що вони змінили якість матеріалу бюлетенів і ручок, через що добре видно, за кого ти проголосував, це порушує таємницю голосування, і це тиск на виборця. Про підкуп та інші технології я взагалі промовчу. Але головними були саме «електронні каруселі». Саме тому їх «результат» такий протилежний до двох міжнародних екзит-полів.

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Як ви координуєтеся з іншими опозиційними партіями? Під час обох Майданів в Україні опозиційні партії мали керівний надпартійний орган і ділили обов’язки, щоб не конфліктувати... І ще - чи маєте ви союзників серед державних органів і інституцій?

У нас є чотири партії в коаліції, і є ще кілька опозиційних партій, які пройшли бар’єр. Ми мали нормальну координацію ще ДО виборів, бо ми уявляли, що це будуть за вибори. У нас список наших цілей і ми поділили відповідальність за них. У нас наразі чиста і повноцінна координація. Щодо інституцій. Наразі жодна інституція, крім президента, не є незалежного від олігархічного режиму, на жаль. В той же час, багато людей, які працюють в цих інституціях не є проросійськими чи підтримують режим. І режим знає це. Частина залякана, частина поводить себе тихо, щоб не нашкодити кар’єри. І екзит-поли теж показують, що і серед державних службовців режим не має підтримки. 12 років – було недостатньо щоб розвернути повністю все, що було зроблено для цього, але вистачило, щоб захопити владу.

Розкажіть, які наслідки матиме для Грузії та Заходу визнання фальсифікованих виборів, або закривання очей на те, що сталося?

Це геополітична історія. Якщо Росія зараз тут переможе, і якщо ми не розвернемо цей «результат», і якщо ми не повернемо все до волі людей, це посилить Росію в регіоні і це проблема для Європи. Грузія це не лише транспортний хаб, в якому дуже зацікавлена Європа, це і дуже важливі для Росії маршрути обходу санкцій. Саме тому Росія так наполегливо бореться за вплив. І якщо зараз ці фальсифікації будуть непокарані зараз, Росія буде потім буде використовувати всі ці технології в інших країнах, підриваючи безпеку. Розповзання цього не можна допустити.