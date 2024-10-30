Потужний мітинг в центрі Тбілісі, на який зійшлися десятки тисяч людей, що протестували проти фальсифікацій на виборах в Грузії, біля будівлі парламенту закінчився так само швидко, як і почався.
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В Україні вже було б встановлене наметове містечко, зібрано раду Майдану, протест перейшов би у затяжну революцію.
Ракети лідери опозиції відмовились визнавати вибори і заходити в парламент.
Елене Хоштарія, лідер партії "Дроа" – одна з них. Kyiv Post поговорив з нею про те, чому протест завершився швидко і які плани у опозиції щодо того, як відстояти незалежність виборів та зібрати необхідні докази фальсифікацій для того, щоб провести повторне голосування.
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- Вітаю Вас, і моє перше питання – чому акція припинилася? Чи не краще було її зробити безстроковою?
Важливо розуміти роль протестів. Я почну з загального контексту, щоб розуміти, що відбувається. Очевидно, що правляча партія, «Грузинська мрія», провадить російську спецоперацію і зараз є очевидним, що виборів – немає в цій країні. Як інституту демократії, виборів більше тут не існує. Росія руками Іванішвілі фактично атакує державу, бо держави без демократичних виборів – не існує. Але очевидним є і те, що більшість грузинських виборців голосували саме за опозиційні партії. Про це свідчать незалежні екзит-поли і масштаб фальсифікацій. Які ми бачили. І зараз головне – делегітимізувати владу, і це не лише протести, але і збір і систематизація свідчень фальсифікацій, щоб показати масштаб та методи того, що було зроблено, бо це дуже нагадує російські технології. Також ми працюємо з міжнародними партнерами, і вони дали зрозуміти що не визнають повторення венесуельського сценарію. А протести будуть продовжуватися. Вчорашня демонстрація – була оголошена президентом, щоб показати, що ані грузинський народ, ані президент, ані політична опозиція не визнають сфальсифікованих виборів.
- Що буде, якщо буде реалізовано білоруський сценарій? Що буде, якщо парламент почне працювати без вас, без опозиції? Так, у «Грузинської мрії» немає кворуму (щоб грузинський парламент працював, в ньому має бути 100 депутатів зі 150, а провладна партія набирає трохи більше 80 мандатів), але що, якщо станеться саме так? В Білорусі 30 років тому опозиція відмовилась заходити в парламент і це стало кінцем як для неї, так і для білоруської демократії.
Вони можуть скликати парламент, і вони можуть себе оголосити владою, але якщо люди це не визнаватимуть, вона не буде стійкою. Якщо тебе не визнає міжнародне співтовариство і громадяни власної країни, у тебе не вийде називатися владою. І делегітимація цих «виборів» має прийти до нових виборів. Ми закликаємо до міжнародного розслідування фальсифікацій, тому що всередині Грузії немає достатньо незалежного органу, якому можна було б довіряти.
- І все ж, що ви будете робити, якщо парламент запрацює? Чи ви братимете участь в засіданнях?
Ні, вчора був чіткий меседж – опозиція не братиме участі в цьому парламенті. Бо це не парламент. Але це не єдине, головне – не дати їм працювати, бо це не парламент. Ми слугуємо інтересам людей, а інтерес людей – отримати той склад парламенту, за який вони проголосували, а не той, який їм намалювали десь. І новий парламент має продовжувати шлях євроінтеграції та рух Грузії на Захід. З цією ж владою з цими краденими виборами Грузія не має ані західної перспективи, ані майбутнього як незалежна держава.
- Але ви можете потім не потрапити взагалі в парламент…
Не зовсім згодна, бо різниця є. Грузія – не Білорусь. Іванівшвілі є що втрачати, а Лукашенкові – немає чого, він і так ізольований і його влада залежить від волі Москви. Іванішвілі не такий, він олігарх, він чутливий до міжнародних санкцій, і люди з його оточення теж прагне бути заможними і впливовими, а не наражатися на санкції. По-друге, Білорусь пішла шляхом брутальних репресій, вбивств, і так далі. Іванішвілі не такий, він стоїть на позиціях меншості, він займається махінаціями, у нього немає ресурсів для масового насильства. По-третє, в Грузії абсолютна більшість громадян бачить Грузію європейською країною, і це теж грає свою роль.
- Які найбільш поширені види фальсифікацій ви зафіксували?
Їх було багато, але головних методів фальсифікацій, системних, було дві. По-перше, вони використовували ID-картки представників діаспори, яких дуже багато. І вони використовували їх безліч разів, набрали цими каруселями до 200 000 голосів. Також ви бачили навіть на відео, які активно розповсюджувались, що вони змінили якість матеріалу бюлетенів і ручок, через що добре видно, за кого ти проголосував, це порушує таємницю голосування, і це тиск на виборця. Про підкуп та інші технології я взагалі промовчу. Але головними були саме «електронні каруселі». Саме тому їх «результат» такий протилежний до двох міжнародних екзит-полів.
- Як ви координуєтеся з іншими опозиційними партіями? Під час обох Майданів в Україні опозиційні партії мали керівний надпартійний орган і ділили обов’язки, щоб не конфліктувати... І ще - чи маєте ви союзників серед державних органів і інституцій?
У нас є чотири партії в коаліції, і є ще кілька опозиційних партій, які пройшли бар’єр. Ми мали нормальну координацію ще ДО виборів, бо ми уявляли, що це будуть за вибори. У нас список наших цілей і ми поділили відповідальність за них. У нас наразі чиста і повноцінна координація. Щодо інституцій. Наразі жодна інституція, крім президента, не є незалежного від олігархічного режиму, на жаль. В той же час, багато людей, які працюють в цих інституціях не є проросійськими чи підтримують режим. І режим знає це. Частина залякана, частина поводить себе тихо, щоб не нашкодити кар’єри. І екзит-поли теж показують, що і серед державних службовців режим не має підтримки. 12 років – було недостатньо щоб розвернути повністю все, що було зроблено для цього, але вистачило, щоб захопити владу.
- Розкажіть, які наслідки матиме для Грузії та Заходу визнання фальсифікованих виборів, або закривання очей на те, що сталося?
Це геополітична історія. Якщо Росія зараз тут переможе, і якщо ми не розвернемо цей «результат», і якщо ми не повернемо все до волі людей, це посилить Росію в регіоні і це проблема для Європи. Грузія це не лише транспортний хаб, в якому дуже зацікавлена Європа, це і дуже важливі для Росії маршрути обходу санкцій. Саме тому Росія так наполегливо бореться за вплив. І якщо зараз ці фальсифікації будуть непокарані зараз, Росія буде потім буде використовувати всі ці технології в інших країнах, підриваючи безпеку. Розповзання цього не можна допустити.