У пункті пропуску «Ягодин» прикордоники затримали пасажирку рейсового автобуса сполученням «Познань – Суми», яка перевозила майже два кілограми дорогоцінних прикрас.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Українка хотіла незаконно ввезти два кілограми прикрас

Ювелірні вироби загальною масою 1 750 грамів виявили серед особистих речей 33-річної уродженки Луганської області.

Прикордонники знайшли 93 прикраси із золота, з яких 13 з білого золота, а також 178 виробів зі срібла.

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Вартість вилученого встановлять експерти.

Чи можуть українці в’їхати в Польщу без віз у 2024?

Після початку повномасштабного вторгнення громадяни України активно виїжджають за кордон на роботу, навчання, щоб відвідати родичів або у відпустку.

Багато хто з подорожуючих тепер живе у Польщі, має PESEL або Карту побиту, тож для них діють інші правила в'їзду.

А ось громадянин України, який не є біженцем і резидентом Польщі, повинен не порушувати правила та умови перебування за кордоном.

Більше по темі Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "недобре, що в українцівє фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб воювати".

Дізнайтесь у матеріалі Kyiv Post детальніше про документи, потрібні для в'їзду на територію Польщі.