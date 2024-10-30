У пункті пропуску «Ягодин» прикордоники затримали пасажирку рейсового автобуса сполученням «Познань – Суми», яка перевозила майже два кілограми дорогоцінних прикрас.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українка хотіла незаконно ввезти два кілограми прикрас

Ювелірні вироби загальною масою 1 750 грамів виявили серед особистих речей 33-річної уродженки Луганської області.

Прикордонники знайшли 93 прикраси із золота, з яких 13 з білого золота, а також 178 виробів зі срібла.

Advertisement

Вартість вилученого встановлять експерти.

Чи можуть українці в’їхати в Польщу без віз у 2024?

Після початку повномасштабного вторгнення громадяни України активно виїжджають за кордон на роботу, навчання, щоб відвідати родичів або у відпустку.

Багато хто з подорожуючих тепер живе у Польщі, має PESEL або Карту побиту, тож для них діють інші правила в'їзду.

А ось громадянин України, який не є біженцем і резидентом Польщі, повинен не порушувати правила та умови перебування за кордоном.

Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні
Більше по темі

Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "недобре, що в українцівє фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб воювати".

Дізнайтесь у матеріалі Kyiv Post детальніше про документи, потрібні для в'їзду на територію Польщі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Польщі під час затримання помер українець Європа
У Польщі під час затримання помер українець
Київ Пост
3г тому
Польщі важко збивати російські ракети над Україною − польський дипломат Європа
Польщі важко збивати російські ракети над Україною − польський дипломат
За матеріалами Укрінформ
жов. 24
Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні Українці за кордоном
Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні
За матеріалами Укрінформ
жов. 23
Правила в'їзду до республіки Польща для українців: що з документів потрібно мати у 2024 Українці за кордоном
Правила в'їзду до республіки Польща для українців: що з документів потрібно мати у 2024
Вікторія Рокицька
жов. 22
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський підтвердив, що Україна хоче отримати ракети Tomahawk
Далі » Понад 60 людей загинули через повені в Іспанії