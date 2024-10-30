У пункті пропуску «Ягодин» прикордоники затримали пасажирку рейсового автобуса сполученням «Познань – Суми», яка перевозила майже два кілограми дорогоцінних прикрас.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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Українка хотіла незаконно ввезти два кілограми прикрас
Ювелірні вироби загальною масою 1 750 грамів виявили серед особистих речей 33-річної уродженки Луганської області.
Прикордонники знайшли 93 прикраси із золота, з яких 13 з білого золота, а також 178 виробів зі срібла.
Вартість вилученого встановлять експерти.
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Після початку повномасштабного вторгнення громадяни України активно виїжджають за кордон на роботу, навчання, щоб відвідати родичів або у відпустку.
Багато хто з подорожуючих тепер живе у Польщі, має PESEL або Карту побиту, тож для них діють інші правила в'їзду.
А ось громадянин України, який не є біженцем і резидентом Польщі, повинен не порушувати правила та умови перебування за кордоном.
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