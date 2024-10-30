У ніч проти 30 жовтня Росія вкотре намагалася атакувати Київ, повідомила КМВА.

Нічна атака дронів на Київ − подробиці

Ворожі БпЛА летіли в бік столиці з різних напрямків і на різних висотах. Однак ППО вчасно знешкодила всі повітряні цілі.

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Унаслідок атаки ударних дронів в місті зафіксували падіння уламків в Соломʼянському районі.

У багатоповерховому житловому будинку виникло займання в кількох помешканнях. З будинку евакуювали 18 людей.

Постраждали 9 осіб, серед яких є 11-річна дитина.

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За іншою адресою в Солом'янському районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП.

Як зазначила КМВА, окрім житлового будинку, уламки ворожих БпЛА пошкодили будівлю дитсадка.