У ніч проти 30 жовтня Росія вкотре намагалася атакувати Київ, повідомила КМВА.
Нічна атака дронів на Київ − подробиці
Ворожі БпЛА летіли в бік столиці з різних напрямків і на різних висотах. Однак ППО вчасно знешкодила всі повітряні цілі.
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Унаслідок атаки ударних дронів в місті зафіксували падіння уламків в Соломʼянському районі.
У багатоповерховому житловому будинку виникло займання в кількох помешканнях. З будинку евакуювали 18 людей.
Постраждали 9 осіб, серед яких є 11-річна дитина.
За іншою адресою в Солом'янському районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП.
Як зазначила КМВА, окрім житлового будинку, уламки ворожих БпЛА пошкодили будівлю дитсадка.
Росіяни обстріляли кілька українських міст: є жертви
У ніч проти 29 жовтня росіяни вдарили по Києву, Харкову та Кривому Рогу.
Внаслідок атаки дронів у столиці зафіксували падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах.
Сили оборони збили 44 ворожі «шахеди»
Внаслідок атаки гп Харків повністю зруйнований один будинок, частково пошкоджені ще 19 будівель та чотири автомобілі.
Водночас у Кривому рогу кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ становить 14 осіб.