За п'ять днів до виборів у США кандидати в президенти від Республіканської та Демократичної партій провели в середу мітинги в хиткому штаті Північна Кароліна: віце-президент Камала Гарріс відвідала столицю штату Ролі, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп активізував свою політичну базу в сільській місцевості Роккі-Маунт, що приблизно за 45 миль на схід.

В середньому опитування показують, що в цьому штаті, який у 2020 році проголосував за Джо Байдена, а не за Трампа, Трамп випереджає Гарріс приблизно на один відсоток (49% проти 48%). Опитування Reuters, проведене у вівторок, зафіксувало перевагу Гарріс на один відсоток (44% проти 43%) в національному масштабі, але з урахуванням того, що в Північній Кароліні на кону 16 голосів виборців (восьме місце серед усіх штатів, разом з іншим хитким штатом, Джорджія), у середу вся увага була прикута до штату «смол'яних п'ят».

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Опитування, проведене вашингтонською газетою The Hill, показало, що ймовірність того, що виборці в Північній Кароліні прийдуть на виборчі дільниці цього разу зросла приблизно на два відсотки через шкоду, заподіяну ураганом «Хелен», який спустошив гірські західні райони штату, спричинивши повені наприкінці вересня. Можна дискутувати про те, що це означає для обох партій, але дезінформаційні кампанії правих щодо реакції адміністрації Байдена на ураган, схоже, знайшли свою ціль серед менш освічених виборців Аппалачі, де деякі жителі навіть погрожували федеральним працівникам служби з надзвичайних ситуацій під дулом пістолета в жовтні.

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Як завжди, обидва кандидати у своїх промовах практично не торкалися питань зовнішньої політики, повністю оминаючи тему України. Але на інших своїх нещодавніх мітингах Гарріс згадувала про небезпечну схильність Трампа до умиротворення диктаторів, таких як російський лідер Владімір Путін. А Трамп у своїх зовнішньополітичних заявах здебільшого зосереджувався на Пекіні, оголосивши, на недовіру багатьох економістів, що він запровадить високі тарифи на будь-який імпорт з Китаю та всіх інших країн світу, що призведе до подорожчання товарів у США в цілому. (Коли ціни на імпортні товари зростають, пояснювали економісти в нещодавніх інтерв'ю для ЗМІ, вітчизняні виробники можуть встановлювати вищі ціни і при цьому залишатися конкурентоспроможними).

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Північна Кароліна – один із семи штатів, за якими пильно стежать на цих президентських виборах. Інші штати, які можуть вирішити долю голосів 5 листопада, - це Арізона (11 голосів виборців), Джорджія (16), Пенсильванія (19), Мічиган (15), Невада (6) і Вісконсин (10). Для перемоги кандидатам потрібно 270 голосів виборців, і вважається, що інші 43 штати навряд чи змінять свою прихильність на цих виборах.

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У четвер Гарріс вирушає у Вісконсін, а колишній президент-демократ Білл Клінтон цього тижня виступить на її підтримку у низці населених пунктів Пенсильванії. Віце-президентка проводила кампанію у Філадельфії, найбільшому і найбільш демократично налаштованому місті штату, 27 жовтня, в той час як її кандидат на посаду віце-президента Тім Волц зупиниться в Гаррісбурзі, штат Пенсильванія, в четвер після іпоїздки до Джорджії. У понеділок Уолц виступить у двох місцях у Вісконсині, а потім приєднається до Гарріс в Енн-Арборі, штат Мічиган. Останньою зупинкою кампанії Гарріс буде Філадельфія в неділю, де кандидатка відвідає місцеву церкву, перукарню і пуерториканський ресторан, після того, як комік на мітингу Трампа нещодавно описав Пуерто-Рико як «плаваючий острів сміття».

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Потім Байден назвав прихильників Трампа «сміттям», що стало ще одним ляпсусом, який кампанії Гарріс доведеться виправити. Це схоже на те, як кандидатка від Демократичної партії 2016 року проти Трампа Гілларі Клінтон пошкодувала про свої передвиборчі висловлювання про прихильників Трампа, коли назвала їх нікчемами.

Що стосується кампанії Трампа, то його кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс цього тижня відвідає Мічиган і Вісконсин. Та й сам Трамп також провів мітинг у середу ввечері в Грін-Бей, штат Вісконсин, де до нього приєднався місцева футбольна легенда Бретт Фавр. У четвер Трамп поїде до Хендерсона, штат Невада, а в п'ятницю повернеться до Вісконсину для участі в заході в Мілуокі, де республіканці провели свій національний з'їзд цього літа.

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Прибувши в середу ввечері до Вісконсину, колишній ведучий ігрового шоу Трамп організував собі в якості трансфера сміттєвоз, і звернувся до журналістів в аеропорту: «Як вам мій сміттєвоз?».

Осло виділяє понад 100 мільйонів євро на озброєння і запчастини для F16 після того, як Норвегія пообіцяла поставити шість літаків НАТО

Норвегія вже подарувала Україні шість винищувачів F16 американського виробництва, але в середу скандинавська країна оголосила про виділення 1,3 млрд норвезьких крон (109 млн євро або близько 118 млн доларів) на їхнє озброєння та обслуговування.

Під час візиту до південного порту Одеси міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив про додаткову військову підтримку Україні на утримання та використання винищувачів F-16, яку нададуть у вигляді гранту через американський механізм JUMPSTART.

«Цим внеском Норвегія допомагає покращити протиповітряну оборону України у співпраці з іншими учасниками Коаліції з посилення потенціалу ВПС», – йдеться у заяві Осло. Уряд Норвегії повідомив, що офіційно представить ці витрати своєму парламенту до грудня, пояснює Українська правда.

Крім того, норвезький та український міністри оборони разом підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері матеріально-технічного забезпечення. За словами Грама, це допоможе Норвегії знайти рішення для підтримки України зброєю, яка не належить до норвезьких запасів.

Раніше Осло виділив Румунії 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів) на американську систему протиповітряної оборони Patriot в обмін на ту, яку вони передали Києву.

Щонайменше 12 людей отримали поранення під час російського авіанальоту на Харків у середу ввечері

За даними місцевої влади, в середу ввечері російські війська запустили керовані бомби по житловому будинку в Харкові, поранивши щонайменше десять цивільних осіб. За деякими даними, кількість жертв зросла до 17.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram: «Аварійні служби виїхали для оцінки місця влучання... За попередньою інформацією, керована авіабомба влучила в багатоповерховий будинок, є жертви», – додав він.

Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що московські війська завдали удару по Салтівському району Харкова: «Було влучання у четвертий поверх багатоповерхівки, є потерпілі, в тому числі під завалами. Наразі екстрені служби проводять перевірку».

Пізніше мер уточнив, що нижні шість поверхів дев'ятиповерхівки «повністю зруйновані. На даний момент у нас є інформація про 12 постраждалих», – сказав він, додавши, що під завалами все ще можуть бути люди.