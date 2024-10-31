У ніч проти 31 жовтня українські сили ППО знищили 17 із 43 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 31 жовтня − подробиці

43 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курську Росії.

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Окрім дронів росіяни вдарили по мосту через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Ворог запустив дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

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Двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області вдарили по Краматорську.

Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

23 безпілотники локаційно втрачені, а ще три вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та ТОТ України.

Українські ППО також вдалося знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.

Останні атаки дронів на Україну − що треба знати

У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", а ще 25 безпілотників локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.

У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.

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 20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.

У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.  Наша ППО збила 41 дрон. 

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