У ніч проти 31 жовтня українські сили ППО знищили 17 із 43 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічна атака на Україну 31 жовтня − подробиці
43 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курську Росії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Окрім дронів росіяни вдарили по мосту через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Ворог запустив дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області вдарили по Краматорську.
Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
23 безпілотники локаційно втрачені, а ще три вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та ТОТ України.
Українські ППО також вдалося знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.
Останні атаки дронів на Україну − що треба знати
У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", а ще 25 безпілотників локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.
У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.
20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.
У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Наша ППО збила 41 дрон.