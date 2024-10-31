У ніч проти 31 жовтня українські сили ППО знищили 17 із 43 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 31 жовтня − подробиці

43 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курську Росії.

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Окрім дронів росіяни вдарили по мосту через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Ворог запустив дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

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Двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області вдарили по Краматорську.

Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

23 безпілотники локаційно втрачені, а ще три вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та ТОТ України.

Українські ППО також вдалося знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.