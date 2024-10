Гурт "Крихітка" вважають засновником феміністичного інді-попу в українській музиці. Їхня нова платівка "Мегалюбов" стала одним з найочікуваніших та найкращих альбомів жанру інді-поп в цьому році. Колектив утворився у 2007 році в Києві після розпаду гурту "Крихітка Цахес" через трагічну смерть гітариста колективу Михайла Гічана.

Давно знайомі всім ліричні герої пісень "Крихітки" подорослішали разом зі своєю аудиторією. Тепер їх героїв чекають інші радість та сум, перша любов та перша втрата, але вони обов'язково знайдуть силу рухатись далі.

Ціна: Від 699 грн. Квитки

Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 2 листопада, 19:00

Хіти Adele, Lana Del Rey, Lady Gaga у виконанні оркестру

Концерт розпочинає осінньо-зимовий сезон подій від A CONCERT та буде зіграний лише один раз у цьому році, тож поспішіть купити білети! Адже на вас чекає найпопулярніша програма минулого сезону, в рамках якої музиканти оркестру GosOrchestra виконають найвідоміші пісні сучасності.

Ви зможете почути треки Hello та Rolling in the Deep від Adele, відчути красу меланхолії під Summertime Sadness та Radio від Lana Del Rey, а також потанцювати під запальні хіти Bad Romance та Poker Face від Lady Gaga. Ще більше вражень від концерту додасть світло-візуальне шоу, що буде супроводжувати виступ оркестру.

Ціна: Від 500 грн. Квитки

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців 37-41

Коли: 2 листопада, 19:00

Подільський Шук та Нуарний шабаш у КультМотиві

"Нуарний шабаш" — це особливий вечір, на якому всі можуть показати свою потаємну сутність. На гостей чекатимуть виступи виконавців, а також інтерактив і безліч цікавих локацій. КультМотив також порадує вас маркетом та можливістю зробити тату або потягнути собі карту долі на Таро. Цього дня діє дрескод: чорно-білий з червоними акцентами.

Подільський Шук — велика барахолка із вінтажними цікавинками, старовиною, одягом, прикрасами, талановитими українськими крафтерами та унікальними смаколиками. Також на події будуть присутні ді-джеї, що гратимуть музику з вінілу, а частину прибутку буде направлено на донати ЗСУ.

Ціна: Подільський Шук – вільний донат. Нуарний шабаш – від 371 грн.

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: Нуарний шабаш 2 листопада з 17:00, Подільський Шук 3 листопада з 13:00

Vertuha у Closer

Цього вечора в клубі буде Vartan — діджей, якого ви пам’ятаєте з open decks, цього разу вийде на main сцену в b2b з Alinikus, постійною резиденткою дому VERTUHA.

Пізніше Katia Stieber поділить пульт із Seba Korecky — і здається, поєднають в собі сповідь, яку вам доведеться вислухати, щоб зрозуміти, чому цей вечір особливий.

Зверніть увагу що цього вечора будуть вимоги до дрескоду: стильний Гелловін або класичний Vertuha.

Ціна: від 500 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 3 листопада о 17:00