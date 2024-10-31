Не можете обрати вечірку на Гелловін та думаєте як би провести останні теплі вихідні осені? Маємо для вас підбірку заходів, серед яких Підпільний Стендап, фестиваль віскі Whisky Dram, виступ симфонічного оркестру та два концерти ADAM та Крихітка.
Виставка "Олена Турянська. Агапе. Абсолютна любов"
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В 5 залах неймовірної локації "Мистецький арсенал" пройде персональна виставка Олени Турянської "Агапе. Абсолютна любов". Своєю виставкою Олена Турянська намагається відповісти на питання: як не втратити себе під тиском трагічних обставин?
Її "Агапе" — це найвища форма любові, що підтримує людину навіть у найважчі часи. Художниця поділиться з глядачами своїми переживаннями, говорячи про страх, втому та пам’ять через свої роботи. Виставка це й особисті спогади художниці, й пережиті нею, емоції воєнного часу. Це дуже чуттєва історія, яка торкнулась майже кожного, що дозволить глядачеві знайти свій зв’язок із темами любові й підтримки.
Ціна: 120/60/300 грн (повний/пільговий/сімейний)
Де: Мистецький арсенал вул. Лаврська, 12
Коли: 24.10.2024-02.02.2025
Гурт ADAM & Jazz
Гурт ADAM відомий завдяки своїм чуттєвим та душевним композиціям, що збирають мільйони прослуховувань. Засновники гурту, Міша Клименко та його дружина Саша Норова, вперше представлять спеціальну програму в супроводі джазових музикантів. Тепер їх чудова музика набуде нових барв та незвичного звучання. Глядачі зможуть відчути тонкий флер романтики пісень ADAM в поєднанні з чарівними джазовими імпровізаціями!
Ціна: Від 700 грн. Квитки
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: 2 листопада, 18:00
Підпільний Стендап XL. Halloween Edition
Ви побачите неймовірного засновника "Підпільного Стендапу" Свята Загайкевич, авторку проєкту "Собачий стендап" та комікесу Світлану Немонежину, актора студії "Чорний квадрат" Олександра Жипецького та короля стендапу, що подорожує з турами навіть в США, Антона Тимошенко. А зірочкою вечора, звісно, стане Василь Байдак, який не потребує довгих представлень.
Така масштабна подія це справжній подарунок для поціновувачів нової української комедії. А також прекрасний початок для тих, хто ще не знайомий зі стендапом.
Ціна: Від 400 грн. Квитки
Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 2 листопада, 18:30
Whisky Dram
Фестиваль купажного та сортового віскі Whisky Dram проходить вже вшосте. Очікується, що й цього разу він збере багато любителів цього вишуканого напою. На гостей фестивалю чекатиме понад 250 синглмолтів, найшумніші новинки індустрії, рідкісні сорти, які майже неможливо знайти, а також унікальні регіональні добірки. Окрім цього, відвідувачі зможуть першими в Україні отримають доступ до дегустації та купівлі культового шотландського віскі Springbank.
Купуючи квиток на захід, ви отримуєте доступ до дегустаційної зали, келих для професійної дегустації від Spiegelau і 40 мл зіркових бурбонів Michters. Оплата інших напоїв, що вас зацікавили, у дегустаційній залі відбувається окремо на місці.
Ціна: Від 950 грн. Квиток
Де: КВЦ PARKOVY, Паркова дорога, 16А
Коли: 2 листопада, 18:00
Концерт гурту "Крихітка"
Гурт "Крихітка" вважають засновником феміністичного інді-попу в українській музиці. Їхня нова платівка "Мегалюбов" стала одним з найочікуваніших та найкращих альбомів жанру інді-поп в цьому році. Колектив утворився у 2007 році в Києві після розпаду гурту "Крихітка Цахес" через трагічну смерть гітариста колективу Михайла Гічана.
Давно знайомі всім ліричні герої пісень "Крихітки" подорослішали разом зі своєю аудиторією. Тепер їх героїв чекають інші радість та сум, перша любов та перша втрата, але вони обов'язково знайдуть силу рухатись далі.
Ціна: Від 699 грн. Квитки
Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 2 листопада, 19:00
Хіти Adele, Lana Del Rey, Lady Gaga у виконанні оркестру
Концерт розпочинає осінньо-зимовий сезон подій від A CONCERT та буде зіграний лише один раз у цьому році, тож поспішіть купити білети! Адже на вас чекає найпопулярніша програма минулого сезону, в рамках якої музиканти оркестру GosOrchestra виконають найвідоміші пісні сучасності.
Ви зможете почути треки Hello та Rolling in the Deep від Adele, відчути красу меланхолії під Summertime Sadness та Radio від Lana Del Rey, а також потанцювати під запальні хіти Bad Romance та Poker Face від Lady Gaga. Ще більше вражень від концерту додасть світло-візуальне шоу, що буде супроводжувати виступ оркестру.
Ціна: Від 500 грн. Квитки
Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців 37-41
Коли: 2 листопада, 19:00
Подільський Шук та Нуарний шабаш у КультМотиві
"Нуарний шабаш" — це особливий вечір, на якому всі можуть показати свою потаємну сутність. На гостей чекатимуть виступи виконавців, а також інтерактив і безліч цікавих локацій. КультМотив також порадує вас маркетом та можливістю зробити тату або потягнути собі карту долі на Таро. Цього дня діє дрескод: чорно-білий з червоними акцентами.
Подільський Шук — велика барахолка із вінтажними цікавинками, старовиною, одягом, прикрасами, талановитими українськими крафтерами та унікальними смаколиками. Також на події будуть присутні ді-джеї, що гратимуть музику з вінілу, а частину прибутку буде направлено на донати ЗСУ.
Ціна: Подільський Шук – вільний донат. Нуарний шабаш – від 371 грн.
Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31
Коли: Нуарний шабаш 2 листопада з 17:00, Подільський Шук 3 листопада з 13:00
Vertuha у Closer
Цього вечора в клубі буде Vartan — діджей, якого ви пам’ятаєте з open decks, цього разу вийде на main сцену в b2b з Alinikus, постійною резиденткою дому VERTUHA.
Пізніше Katia Stieber поділить пульт із Seba Korecky — і здається, поєднають в собі сповідь, яку вам доведеться вислухати, щоб зрозуміти, чому цей вечір особливий.
Зверніть увагу що цього вечора будуть вимоги до дрескоду: стильний Гелловін або класичний Vertuha.
Ціна: від 500 грн
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 3 листопада о 17:00