Не можете обрати вечірку на Гелловін та думаєте як би провести останні теплі вихідні осені? Маємо для вас підбірку заходів, серед яких Підпільний Стендап, фестиваль віскі Whisky Dram, виступ симфонічного оркестру та два концерти ADAM та Крихітка. Виставка "Олена Турянська. Агапе. Абсолютна любов" Олена Турянська представляє свою виставку, фото надано Мистецьким Арсеналом ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement В 5 залах неймовірної локації "Мистецький арсенал" пройде персональна виставка Олени Турянської "Агапе. Абсолютна любов". Своєю виставкою Олена Турянська намагається відповісти на питання: як не втратити себе під тиском трагічних обставин? Її "Агапе" — це найвища форма любові, що підтримує людину навіть у найважчі часи. Художниця поділиться з глядачами своїми переживаннями, говорячи про страх, втому та пам’ять через свої роботи. Виставка це й особисті спогади художниці, й пережиті нею, емоції воєнного часу. Це дуже чуттєва історія, яка торкнулась майже кожного, що дозволить глядачеві знайти свій зв’язок із темами любові й підтримки. Advertisement Ціна: 120/60/300 грн (повний/пільговий/сімейний) Де: Мистецький арсенал вул. Лаврська, 12 Коли: 24.10.2024-02.02.2025 Гурт ADAM & Jazz

Гурт ADAM відомий завдяки своїм чуттєвим та душевним композиціям, що збирають мільйони прослуховувань. Засновники гурту, Міша Клименко та його дружина Саша Норова, вперше представлять спеціальну програму в супроводі джазових музикантів. Тепер їх чудова музика набуде нових барв та незвичного звучання. Глядачі зможуть відчути тонкий флер романтики пісень ADAM в поєднанні з чарівними джазовими імпровізаціями! Ціна: Від 700 грн. Квитки Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2 Коли: 2 листопада, 18:00 Підпільний Стендап XL. Halloween Edition Ви побачите неймовірного засновника "Підпільного Стендапу" Свята Загайкевич, авторку проєкту "Собачий стендап" та комікесу Світлану Немонежину, актора студії "Чорний квадрат" Олександра Жипецького та короля стендапу, що подорожує з турами навіть в США, Антона Тимошенко. А зірочкою вечора, звісно, стане Василь Байдак, який не потребує довгих представлень. Advertisement Така масштабна подія це справжній подарунок для поціновувачів нової української комедії. А також прекрасний початок для тих, хто ще не знайомий зі стендапом. Ціна: Від 400 грн. Квитки Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1 Коли: 2 листопада, 18:30 Whisky Dram Фестиваль купажного та сортового віскі Whisky Dram проходить вже вшосте. Очікується, що й цього разу він збере багато любителів цього вишуканого напою. На гостей фестивалю чекатиме понад 250 синглмолтів, найшумніші новинки індустрії, рідкісні сорти, які майже неможливо знайти, а також унікальні регіональні добірки. Окрім цього, відвідувачі зможуть першими в Україні отримають доступ до дегустації та купівлі культового шотландського віскі Springbank. Advertisement Купуючи квиток на захід, ви отримуєте доступ до дегустаційної зали, келих для професійної дегустації від Spiegelau і 40 мл зіркових бурбонів Michters. Оплата інших напоїв, що вас зацікавили, у дегустаційній залі відбувається окремо на місці. Ціна: Від 950 грн. Квиток Де: КВЦ PARKOVY, Паркова дорога, 16А Коли: 2 листопада, 18:00 Концерт гурту "Крихітка"