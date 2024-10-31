Сьогодні на Закарпатті відбулася розмова Президента України Володимира Зеленського з керівниками територіальних громад та районів.

Kyiv Post зібрав головні заяви президента України.

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Чому партнери не хочуть давати Україні озброєння

"Буде складно брати великі обсяги зброї у партнерів, очікувати, що вони нас будуть міцно підтримувати...Справедливо це або несправедливо, вчасно або невчасно – це інше питання. Це вже дрібниці. Найголовніше – це результат", – наголосив президент.

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Він наголосив на сфокусованості уряду на праці з партнерами, поки Україні не вистачає власного виробництва в ОПК.

"І тому витрачаємо дуже багато часу, діалогу з партнерами, щоб вони посилювали нашу армію, як тільки можна, і бажано – швидко", – пояснив очільник держави.

Польща не передала обіцяні МіГи

"Ми дуже хотіли отримати від Польщі МіГи, але вони не могли нам їх передати, тому що їм не вистачало своїх. Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію... Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", – пояснив Зеленський.

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Він додав, що цими літаками можна захистити західні регіони країни, передусім Стрий, де розміщене газосховище.

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"У нас немає відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо у цьому рішенні одні, якщо НАТО нас підтримає", – закцентував Президент.

Український лідер наголосив, що ця війна – це війна подвійних стандартів і парадоксів, коли союзницькі війська збивають іранські ракети над Ізраїлем, але не збивають російські ракети та дрони, що летять у бік країн-членів Альянсу.

Скільки в Німеччині непрацевлаштованих українців

"... У Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі", – пояснив Зеленський.

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Він відзначив, що значна частина людей повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

"Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати", – додав Президент.

За словами Зеленського, є відсоток українців, які чекають завершення війни, аби повернутися.

Зустріч Зеленського з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття – відео

Повне відео зустрічі українського президента з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття можна переглянути тут: