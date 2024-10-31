Німеччина залишає за собою право посилити санкції проти Північної Кореї в разі прямого залучення великої кількості солдатів КНДР у бойові дії на боці Росії, повідомив Укрінформ, цитуючи речника МЗС ФРН Себастьяна Фішера.

Берлін може посилити санкції проти КНДР − подробиці

Фішер нагадав, що до міністерства днями було викликано тимчасового повіреного у справах Північної Кореї та розкрив деякі подробиці того, що передали очільнику північнокорейського диппредставництва.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

"... Якщо інформація про північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, продовжить надходити, ми залишаємо за собою право вжити подальших заходів у двосторонніх відносинах і, якщо необхідно, запровадити подальші санкції", − пояснив Фішер.

Він натякнув, що питання залучення солдатів КНДР є одним з тих, які Берлін обговорює з китайською стороною.

Більше по темі Президент України призначив нового посла в Польщі Раніше він був послом України в Туреччині.

"Можна припустити, що ми вже обговорювали це питання з китайською стороною", − додав дипломат.

У федеральному уряді виключили можливість ухвалення рішення передати Україні далекобійну зброю навіть у разі підтвердження того, що північнокорейські солдати воюватимуть на боці армії РФ.

Advertisement

Війська КНДР у Росії − що відомо

Росія вже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових до Курської області.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Урядова делегація Південної Кореї цього тижня вирушить із візитом до України.

Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв "гнучко" відреагувати на появу в Україні військових з КНДР.

Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідав російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові.