Німеччина залишає за собою право посилити санкції проти Північної Кореї в разі прямого залучення великої кількості солдатів КНДР у бойові дії на боці Росії, повідомив Укрінформ, цитуючи речника МЗС ФРН Себастьяна Фішера.

Берлін може посилити санкції проти КНДР − подробиці

Фішер нагадав, що до міністерства днями було викликано тимчасового повіреного у справах Північної Кореї та розкрив деякі подробиці того, що передали очільнику північнокорейського диппредставництва.

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"... Якщо інформація про північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, продовжить надходити, ми залишаємо за собою право вжити подальших заходів у двосторонніх відносинах і, якщо необхідно, запровадити подальші санкції", − пояснив Фішер.

Він натякнув, що питання залучення солдатів КНДР є одним з тих, які Берлін обговорює з китайською стороною.

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Раніше він був послом України в Туреччині.

"Можна припустити, що ми вже обговорювали це питання з китайською стороною", − додав дипломат.

У федеральному уряді виключили можливість ухвалення рішення передати Україні далекобійну зброю навіть у разі підтвердження того, що північнокорейські солдати воюватимуть на боці армії РФ.

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Війська КНДР у Росії − що відомо

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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