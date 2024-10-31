Після того, як рятувальники виявили загиблих у місті Валенсія, кількість жертв унаслідок руйнівних повеней в Іспанії перевищила 100 осіб.
Про це розповіла мер Валенсії Марія Хосе Катала, яку цитує Europa Press.
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Скільки людей загинуло через повені в Іспанії
Сьогодні вранці виявили тіла восьми загиблих у гаражі в районі Ла-Торре. Серед них – офіцер місцевої поліції.
Крім того, одну людину у цьому гаражі виявили живою і госпіталізували, але вона померла в лікарні.
Ще одну загиблу жінку виявили у неї вдома.
Загальна кількість жертв повеней в Іспанії зросла до 104.
Повені у Іспанії - що відомо
Декілька днів тому південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені.
Місцева влада Пайпорти заявляв, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".
Очільник Валенсії Карлос Масон повідомляв на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.