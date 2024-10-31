Прокуратура Грузії, Міністерство внутрішніх справ країни і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах, пише Sova.

Грузія розслідує кримінальні справи через порушення на виборах

Прокуратура зазначила, що йдеться про фальсифікацію виборів, вплив на волю виборця, порушення таємниці голосування, хабарництво, перешкоджання журналістській діяльності, насильство і погрози, псування і знищення майна.

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Розслідування розпочали через звернення опозиції та правлячих партій, Центральної виборчої комісії та неурядових організацій, а також на інформації, поширеній медіа.

"Слідчі органи викликають і допитують осіб, поінформованих про ймовірні злочини, скоєні під час виборчого процесу. Призначено відповідні експертизи, вивчаються відеоматеріали та встановлюються особи, проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії", − йдеться в заяві грузинської прокуратури.

Прокуратура додала, що за фактом фальсифікації виборів на 69-й виборчій дільниці Марнеулі заарештували двох осіб.

Є випадки, коли особи, які публічно заявляють про наявність у них інформації та доказів, пов'язаних з передбачуваними злочинами, вчиненими під час виборів, не співпрацюють зі слідством.

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Парламентські вибори у Грузії – що треба знати

Як повідомлялося раніше, прокуратура Грузії почала розслідування щодо звинувачень у фальсифікації нещодавніх парламентських виборах

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Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.