Російська армія активізувала наступ на Донеччині, окупувавши близько 150 квадратних кілометрів за останній тиждень.

Про це повідомив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки міністерства оборони Естонії, цитує ERR.

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Російські війська просуваються на Донеччині: захоплено 150 км² за тиждень

Представник розвідки розповів про те, що росіяни все ще утримують ініціативу вздовж усієї лінії фронту, що змушує українські сили поступово відступати.

"Збройні сили РФ найбільш успішно захоплюють райони Донецької області, зокрема Покровський, Курахівський, Вугледарський та Великоновосілківський. Протягом останнього тижня Російська Федерація в цих районах окупувала додатково 150 квадратних кілометрів", – сказав Ківісельг.

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Естонський розвідник також попереджає про можливість нових наземних атак на Запоріжжі, де, ймовірно, буде задіяна 76-а штурмова дивізія з Пскова.

Метою Росії є захоплення нових територій та скування українських сил.

Ківісельг не виключає, що до кінця року російські війська можуть здійснити локальний прорив на Донеччині, зокрема у Покровському, Курахівському або Вугледарському районах.

В ОТУ «Луганськ» спростували, що Росія повністю окупувала Часів Яр і Торецьк

На Луганському напрямку російські окупанти відійшли від масованих штурмів і перейшли до тактики диверсійно-розвідувальних груп.

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Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефіоі телемарафону.

За її словами, тепер Росія діє малими групами по 1-2 особи, які намагаються непомітно проникнути на українські позиції, використовуючи природні укриття та руїни.

"Вони перебігають канал, наприклад, у Часовому Яру і ховаються у підвалах, норах та у зруйнованих будинках", – розповіла Бобовнікова.

Метою таких дій є накопичення сил перед новими штурмами. Однак, за словами речниці, українські військові успішно виявляють та ліквідовують диверсантів за допомогою безпілотників.

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Бобовнікова також спростувала інформацію, поширювану російською пропагандою, про нібито повне захоплення Часів Яру та Торецька.

"Ворог не перетнув канал, не закріпився... Лінія зіткнення стабілізована на цей момент, і вони не просуваються", – наголосила речниця.

Попри зменшення кількості штурмів, українські військові готуються до можливого посилення наступу противника, який активно накопичує резерви та техніку.