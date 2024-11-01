Виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що закон "Про прозорість іноземного впливу" не будуть відкликати.

Скандальний закон став однією з причин погіршення відносин країни з західними партнерами та замороження руху країни до ЄС, повідомляє Перший канал.

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"Грузинська мрія" не буде відкликати закон про іноагентів - подробиці

"Ні. Ви не зрадієте, але ми не відкликатимемо його". - сказав він, відповідаючи на питання журналіста.

Мдінарадзе вважає, що якби не було закону про прозорість, на проспекті Руставелі зараз стояли б десятки тисяч людей.

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"До речі, ті, кого цікавив закон про прозорість. Навіщо вам взагалі потрібен був цей закон зараз, я вам скажу. По-перше, вірно - грузинський закон, а не російський, як ви його все називаєте.

А по-друге, дамо спокій російський чи грузинський, вони називають усе національне та грузинське - російським. Багато політиків у Європі теж так роблять, якщо бачать щось традиційне, консервативне", - заявив він.

За словами Мдінарадзе, "зараз триває тренд, коли консервативне та традиційне називають російським. Цей тренд і тут, але вони довели його до крайності".

Він зазначив, що цей закон і заборона пропаганди були легітимізовані більшістю грузинського народу.

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Скандальний грузинський законопроєкт про "іноагентів" - подробиці

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як «іноагенти».

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

Тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".

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У Грузії ухвалили пакет "анти-ЛГБТ" законів - подробиці

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет «анти-ЛГБТ» законів.

Він зазначав, що ці закони порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

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Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону.

Скільки коштів від ЄС втратила Грузія через антидемократичні дії

8 жовтня генеральний директорат ЄК повідомив, що Європейський Союз поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

ЄС зупинив виділення Грузії: