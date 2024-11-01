Канада запровадить пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

Триває підготовка санкційних обмежень, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Канада введе санкції проти РФ за депортацію українців

Нові канадійські санкції проти РФ - один із підсумків Міністерської конференції у Монреалі, про який повідомила Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Наголошу, що запровадження санкцій — це один із методів тиску на РФ. Водночас, нам потрібні санкції не тільки проти самої країни, але й окремих посадових осіб, які причетні до депортації дітей і незаконному викраденню цивільних", - зазначив Лубінець.

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Прем'єр-міністр Канади засудив викрадення українських дітей Росією

Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо наголосив, що зараз украй необхідні спільні зусилля та зобов’язання для повернення українських дітей, завершення агресії РФ та відновлення справедливого й тривалого миру для України.

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«Наша підтримка України незмінна. Ми є співголовою коаліції за повернення українських дітей і віддані цій справі на довготривалий період. Українські діти мають бути повернуті додому. Ми хочемо допомагати Україні та її народу, поки вони не досягнуть миру», – зазначив очільник уряду Канади.

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Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.

9 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років.

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

Україна представила План перемоги у Канаді - подробиці

31 жовтня у Монреалі українська делегація презентувала прем’єр-міністру Канади та його команді пункти Плану перемоги України, бачення його реалізації та Формули миру.

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Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, План перемоги та пріоритети співпраці України і Канади під час головування цієї країни у «Групі семи» наступного року.