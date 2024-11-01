У трьох українських містах розпочнуть тестувати роботу системи стільникового радіозвʼязку пʼятого покоління.

Пілотний проєкт відбудеться у два етапи протягом двох років, повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Старт 5G в Україні - що відомо

«Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи», - зазначив Федоров.

Advertisement

Відповідні зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою КМУ від 19.12.2023 №1340, ухвалив Кабінет міністрів сьогодні під час засідання.

Під час випробувань Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

Ухвалені зміни забезпечать більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G.

А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

Advertisement

Повноцінний запуск 5G в Україні планується завершити до 2030 року.

Що відомо про 5G

5G — це нове покоління мобільного інтернету, яке має забезпечити значно швидшу передачу даних на телефон і з телефона, ширше покриття та більш стабільний зв'язок.

Швидкість 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що у десятки разів більше, ніж 4G LTE. Це дасть змогу миттєво завантажувати дані та пересилати великі файли й відео високої чіткості без буферизації.

Також стандарт 5G може забезпечити набагато вищу надійність зв’язку та стабільний зв’язок навіть у високозавантажених мережах.

Advertisement

Це важливо для критичних застосунків, зокрема медичних приладів, автономних автомобілів або системи промислового контролю.