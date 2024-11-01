Кабінет Міністрів підтримав внесення змін до постанови уряду № 257, згідно з якими у структурі Коордштабу з питань поводження з військовополоненими утворили вищий керівний орган — Раду Коордштабу.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Рада Коордштабу з питань поводження з військовополоненими - що відомо

До складу Ради входять:

міністр оборони Рустем Умєров

начальник Служби безпеки України Василь Малюк

начальник Головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Крім того, у складі Координаційного штабу створили групу ведення переговорного процесу та регіональні представництва (робочі групи).

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А також громадську раду, кандидати до якої відбиратимуться на конкурсній основі.

"Ухвалені зміни сприятимуть більш прозорому процесу формування списків на обмін, а також більш ефективній роботі зі звільнення оборонців України, які перебувають у ворожому полоні", - зазначили у Мінреінтеграції.

Обмін полоненими між Україною та Росією - подробиці

18 жовтня Україна повернула з російського полону ще 95 захисників.

Більше по темі Україна повернула з полону 95 захисників Цього разу вдалося звільнити чимало оборонців, яких РФ засудила на тривалі терміни.

Серед звільнених були 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Додому вдалося повернути захисників Маріуполя і "Азовсталі", Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

13 і 14 вересня Україна повернула з російського полону ще 152 військовополонених.

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Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Серед тих, хто повернувся додому - воїни ЗСУ та Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

Кореспондентка Kyiv Post змогла потрапити на великий обмін полоненими між Україною та Росією 14 вересня для того, щоб розповісти про справжні емоції людей, які повертаються додому з неволі.

Зокрема, 13 вересня 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ вдома після понад 2 років полону.

24 серпня під час 55-того обміну військовополоненими між Україною та Росією вдалося повернути 115 українських військових.