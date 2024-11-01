У Латвії затримали двох громадян України, причетних до незаконного переміщення 25 осіб азійського походження через білорусько-латвійський кордон.

Про це повідомляє LSM.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українці допомагали нелегальним мігрантам у Латвії

Під час моніторингу прикордонних районів у Краславському краї прикордонники помітили мікроавтобус із фальшивим трафаретом, нібито, Державної прикордонної служби.

"Автобус мав підроблений номерний знак, що належав справжньому транспорту прикордонників. Зупинений мікроавтобус марки Renault Master, імовірно, використовувався для перевезення порушників кордону", - ідеться у повідомленні.

Advertisement

З'ясувалося, що обидва перевізники є громадянами України.

Чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азіатського походження, які перебували поряд з зупиненим транспортним засобом та незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон.

Державна прикордонна служба порушила проти цих перевізників кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що подібні випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно та є нелегальним бізнесом, який приносить мільярди.

Advertisement

У Польщі викрили українців за допомогу нелегальним мігрантам

За сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю Польща затримала 195 громадян України.

З 1 січня по 29 жовтня цього року затримали 377 пособників у незаконному перетині нелегальними мігрантами кордону з Білоруссю.

Більшість з них – 195 (51%) є громадянами України.