Від ранку російські окупанти атакують Херсон та область. Обласна влада повідомила, що внаслідок ударів загинула жінка. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Є поранені. Серед них - діти. Обстріл Зеленівки на Херсонщині: що відомо про постраждалих Жертвою окупантів стала мешканка Зеленівки. «Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям», - повідомили в ОВА. Постраждала літня жінка та двоє дітей. Це 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їх госпіталізували з травмами та пораненнями. Advertisement У селищі зафіксували 9 «прильотів».

Армія РФ вдарила по лікарні у Білозерській громаді У Білозерській громаді росіяни обстріляли лікарню. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, а також приміщення лабораторії. Пацієнти та медичні працівники не постраждали. Під час атаки вони перебували в укритті.