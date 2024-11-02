Від ранку російські окупанти атакують Херсон та область.
Обласна влада повідомила, що внаслідок ударів загинула жінка.
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Є поранені. Серед них - діти.
Обстріл Зеленівки на Херсонщині: що відомо про постраждалих
Жертвою окупантів стала мешканка Зеленівки.
«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям», - повідомили в ОВА.
Постраждала літня жінка та двоє дітей. Це 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їх госпіталізували з травмами та пораненнями.
У селищі зафіксували 9 «прильотів».
Армія РФ вдарила по лікарні у Білозерській громаді
У Білозерській громаді росіяни обстріляли лікарню.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, а також приміщення лабораторії. Пацієнти та медичні працівники не постраждали.
Під час атаки вони перебували в укритті.
Росіяни обстрілюють Херсон
З артилерії зранку окупанти вдарили по Херсону.
Під ворожим вогнем опинився Корабельний район. Поранений 63-річний чоловік. Його госпіталізували.
Також до медичного закладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка потрапила під удар російського дрона.
Згодом ворог атакував Центральний район Херсона.
Росіяни вдарили з артилерії. Постраждав 59-річний чоловік.
Бригада «екстренки» доправила потерпілого до лікарні.