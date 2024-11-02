Від ранку російські окупанти атакують Херсон та область. 

Обласна влада повідомила, що внаслідок ударів загинула жінка. 

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Є поранені. Серед них - діти. 

Обстріл Зеленівки на Херсонщині: що відомо про постраждалих 

Жертвою окупантів стала мешканка Зеленівки. 

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям», - повідомили в ОВА. 

Постраждала літня жінка та двоє дітей. Це 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їх госпіталізували з травмами та пораненнями. 

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У селищі зафіксували 9 «прильотів». 

Армія РФ вдарила по лікарні у Білозерській громаді

У Білозерській громаді росіяни обстріляли лікарню. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. 

Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, а також приміщення лабораторії. Пацієнти та медичні працівники не постраждали. 

Під час атаки вони перебували в укритті.

Росіяни обстрілюють Херсон 

З артилерії зранку окупанти вдарили по Херсону. 

Під ворожим вогнем опинився Корабельний район. Поранений 63-річний чоловік. Його госпіталізували. 

Також до медичного закладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка потрапила під удар російського дрона. 

Згодом ворог атакував Центральний район Херсона. 

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Росіяни вдарили з артилерії. Постраждав 59-річний чоловік.

Бригада «екстренки» доправила потерпілого до лікарні. 

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